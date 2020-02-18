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«Милан» одержал минимальную победу над «Торино»

сегодня, 00:42
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Милан» обыграл «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

«Милан» (35) располагается на восьмом месте, «Торино» (27) занимает 14-е место.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Торино» 1:0 (1:0)
Гол: Ребич 25

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер (Габбиа 44), Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура 68), Ребич (Рафаэл Леау 88), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Торино»: Сиригу, Лянко (Миллико 85), Н'Кулу, Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди, Эдера (Дзадза 64), Беренгер (Айна 85), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.

Предупреждения: Беннасер 22, Эдера 34, Кастильехо 50, Ринкон 60, Ансальди 73, Габбиа 85, Pioli S. 88

Судья: Фаббри Микаэль.

Напомним, что вчера «Лацио» одержал победу над «Интером».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 01:27
трудные очки , ждем Шеву в тренерах
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:20
Неплохо
Артур Слимани
Артур Слимани
сегодня в 01:10
Ребича прорвало жёстко в новом году. Победа очень важна, но с аталантой вряд ли справимся. Шансов мало на лч, но все равно нужно биться до конца
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 01:09
хоть так
drug01
drug01
сегодня в 01:00
Важная победа !!!!!
zubila
zubila
сегодня в 00:43
Как будто марафон бежали в обед
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