«Милан» одержал минимальную победу над «Торино»

«Милан» обыграл «Торино» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
«Милан» (35) располагается на восьмом месте, «Торино» (27) занимает 14-е место.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Торино» 1:0 (1:0)
Гол: Ребич 25
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Кьер (Габбиа 44), Романьоли, Тео Эрнандес, Кессье, Беннасер, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура 68), Ребич (Рафаэл Леау 88), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Торино»: Сиригу, Лянко (Миллико 85), Н'Кулу, Глейсон Бремер, Де Сильвестри, Ринкон, Лукич, Ансальди, Эдера (Дзадза 64), Беренгер (Айна 85), Белотти
Главный тренер: Маццарри Вальтер.
Предупреждения: Беннасер 22, Эдера 34, Кастильехо 50, Ринкон 60, Ансальди 73, Габбиа 85, Pioli S. 88
Судья: Фаббри Микаэль.
Напомним, что вчера «Лацио» одержал победу над «Интером».
https://youtu.be/fPCmDY_g_a8