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Дубль Кокорина позволил «Сочи» обыграть «Динамо»

сегодня, 18:48
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Сочи» обыграли московское «Динамо» в контрольном поединке. Дублем за сочинский клуб отметился новичок команды Александр Кокорин.

«Динамо» - «Сочи» 1:3 (1:0)
Голы: Шимански 5 - Кокорин 51, Нобоа 55, Кокорин 80

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов 85), Рыков, Шуньич, Ордец (Плиев 75), Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер (Каборе 73), Игбун (Нжи 75), Шиманьски (Панченко 82), Комличенко.

«Сочи»: Н.Заболотный, Новосельцев (Миладинович 85), Калугин, Мевля, Набиуллин (Маргасов 42), Бурмистров, Цаллагов, Заика, Нобоа (Лагатор 85), Мостовой, Полоз (Кокорин 46).

Предупреждения: Ордец 28, Набиуллин 33, Цаллагов 34, Нобоа 59, Калугин 75, Миладинович 88, Лагатор 89.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:52
Дубль стульев, надо 12 стульев
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Правдолю
сегодня в 19:46
Так все таки дубль или хет-трик?
Дубль и чик-чик
beefs
beefs ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:44
Зенит кусает локти и лихорадочно думает как отозвать Кокорина с аренды.
Чудеса какие-то, вчера обсуждали перейдет не перейдет, сегодня уже голы забивает...
112910415
112910415
сегодня в 19:33
даже в Сельте призадумались : того ли взяли ?!
Faustello
Faustello
сегодня в 19:30
Отомстил Кокорий вертухаям ))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:26
Был хет-трик стал дубль, да нет гол забил, а может просто выходил на поле?
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 19:25
Щас Кокорина ротируют с Азмуном
Нектофбане
Нектофбане
сегодня в 19:24
ух какая силища!!! в барселону его!!!! там месси как раз скоро на пенсия!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:18
Знатно Саня весной покуражится отгружая всяким середнякам и прочим спартачам.
Особенно запомнился его "феерия" в игре с Зальцбургом ( напомню счет 3:6)
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Правдолю
сегодня в 19:17
Так все таки дубль или хет-трик?
Непонятки.
На соккеровской трансляции числится, что на 55 минуте забил Кокорин...
Лакшери
Лакшери ответил oFANATo
сегодня в 19:17
А кому-то Лудагорец пятёрочки закидывает)))
А кого то Ференцварош е...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ПерекатиПоле
сегодня в 19:09
Жиго и Джикия с Кутеповым смеются, Максименко пищит от смеха
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 19:09
Быстрее его в Баварию!
Правдолю
Правдолю
сегодня в 19:07
Так все таки дубль или хет-трик?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил oFANATo
сегодня в 19:07
Ахаха...кто то за Сельту забивает Реалу, а кто то за филиал газовой игрушки миллера!
Уткин о голе Смолова на «Бернабеу»: «А ты, Артем, сиди на дзюбе ровно»
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:07
зенит с победой
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:03
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 19:01
    Жди, Спартак, уже скоро...)))
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 18:59
    Знатно Саня весной покуражится отгружая всяким середнякам и прочим спартачам.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 18:57
    Машина!
    Год тренировался.
    Charismatic
    Charismatic
    сегодня в 18:56
    А чего так мало? Соперники даже не сопротивлялись. Хотя вратаря бы еще убрать и 10 забил бы.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 18:55
    Круто!
    Кокорину - респект!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 18:53
    Ахаха...кто то за Сельту забивает Реалу, а кто то за филиал газовой игрушки миллера!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 18:51
    Зенит кусает локти и лихорадочно думает как отозвать Кокорина с аренды.
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:51
    Ай да Саша пора в сборную!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 18:51
    Это же ж зверюга! Скорей бы матч со Спартаком...
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