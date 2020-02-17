Дубль Кокорина позволил «Сочи» обыграть «Динамо»

«Сочи» обыграли московское «Динамо» в контрольном поединке. Дублем за сочинский клуб отметился новичок команды Александр Кокорин.
«Динамо» - «Сочи» 1:3 (1:0)
Голы: Шимански 5 - Кокорин 51, Нобоа 55, Кокорин 80
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Морозов 85), Рыков, Шуньич, Ордец (Плиев 75), Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер (Каборе 73), Игбун (Нжи 75), Шиманьски (Панченко 82), Комличенко.
«Сочи»: Н.Заболотный, Новосельцев (Миладинович 85), Калугин, Мевля, Набиуллин (Маргасов 42), Бурмистров, Цаллагов, Заика, Нобоа (Лагатор 85), Мостовой, Полоз (Кокорин 46).
Предупреждения: Ордец 28, Набиуллин 33, Цаллагов 34, Нобоа 59, Калугин 75, Миладинович 88, Лагатор 89.
На соккеровской трансляции числится, что на 55 минуте забил Кокорин...
На соккеровской трансляции числится, что на 55 минуте забил Кокорин...
А кого то Ференцварош е...
А кого то Ференцварош е...
Год тренировался.
Год тренировался.
Кокорину - респект!
Кокорину - респект!