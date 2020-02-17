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ПСЖ спотыкается в Амьене, «Марсель» набирает ход. Итоги 25-го тура Лиги 1

сегодня, 01:29

Завершились все матчи 25-го тура французской Лиги 1.

«Ним» - «Анже» 1:0 (0:0)
Голы: Коне 80

«Лилль» - «Марсель» 1:2 (0:0)
Голы: Осимхен 51 - Мандава 66 (автогол), Бенедетто 69

«Амьен» - «Пари Сен-Жермен» 4:4 (3:1)
Голы: Гуйрасси 5, Какута 29, Диабате 40, Гуйрасси 90+1 - Эррера 45, Куасси 60, Куасси 65, Икарди 74

«Реймс» - «Ренн» 1:0 (0:0)
Голы: Туре 72 (пенальти)

«Монако» - «Монпелье» 1:0 (0:0)
Голы: Слимани 52

«Лион» - «Страсбур» 1:1 (1:1)
Голы: Траоре 21 - Зохи 42

«Бордо» - «Дижон» 2:2 (1:1)
Голы: Хванг 35, Бриан 64 - Шоер 16, Шоер 72

«Брест» - «Сент-Этьен» 3:2 (3:0)
Голы: Ласн 20, Шарбонье 38, Кардона 43 - Буанга 54 (пенальти), Диони 69

«Нант» - «Метц» 0:0

«Тулуза» - «Ницца» 0:2 (0:1)
Голы: Лис-Мелу 12, Эрей 90+4

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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