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Защитник ЦСКА рассказал, что мог оказаться в «Спартаке»

сегодня, 11:06

Защитник ЦСКА Максим Елеев рассказал о начале своей футбольной карьеры.

Я рос с мамой и братом, он старше на шесть лет. Брат заменял мне отца, он говорил — я слушал. С его помощью привык к дисциплине. Он всегда говорил мне про режим, контролировал: «Иди домой, завтра тренировка, рано вставать».

Начал я с карате, в пять лет. Не думаю, что мне нравилось — просто пошел за братом. Он же через год взял меня в футбол. Сам он играл в «Чертаново», немного в ЦСКА и закончил где-то в 19 лет. Сейчас он агент — не мой, но мы всегда вместе.

Я попал к тренеру по мини-футболу, работавшему в «Динамо». Был самым младшим, поначалу ничего не получалось, но спустя год-два тренер увидел, что я выделяюсь, и сказал брату: «Максима пора отдавать в профессиональный футбол». Брат привел меня в реутовский «Приалит», где тогда занимался сам. Привел меня, а я еще и позиции толком не знал, везде бегал. Но меня взяли в команду — и остался там до 11 лет.

Я был лидером и лучшим бомбардиром «Приалита». На одном турнире (снега, помню, по колено было) меня заметили селекционеры и позвали в «Спартак». Много общались с мамой и передумали. Потом поступило предложение от ЦСКА. В первой игре с «Зорким» я вышел на тайм и забил два гола. Спустя три дня меня приняли в команду.

В ЦСКА я переходил полузащитником, потом ставили защитником, потом обратно, потом опять в оборону. У тренера Дутова на моей позиции в полузащите играл капитан, и на сборах я выиграл у него конкуренцию и стал регулярно выходить в составе. Всегда хотелось вперед, подавать и забивать — и сейчас я знаю, как действовать при подключениях, хотя мое дело — защищаться.

Контракт подписал, как только перешел в молодежку ЦСКА. С первой зарплаты купил домой малиновый торт «От Палыча». Все были счастливы, даже бабушка пришла в гости.

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 12:50
Не вляпался...уже молодец.Получится из тебя футболист или нет,посмотрим...но то что ты не дурак,уже видно..
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:22
Повезло парню, уже не плохо играет в основе, как и Карпов, Котин. Удачи парню.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил LOpp
сегодня в 12:18
Сам он играл в «Чертаново», немного в цска и закончил где-то в 19 лет. в цска достаточно немного поиграть, чтобы разочароваться в футболе и в жизни
Сударь, расскажи лучше об Акинфееве, Игнашевиче, братьях Березуцких и многих других игроках верных клубу ЦСКА.))))
VAN ARM
VAN ARM ответил LOpp
сегодня в 12:16
Сам он играл в «Чертаново», немного в цска и закончил где-то в 19 лет. в цска достаточно немного поиграть, чтобы разочароваться в футболе и в жизни
ну так у нас народные есть))) и на невских берегах и в тарасовке))))прям рассадник-клоака мирового футбола))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:09
Повезло пареньку!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:04
    Армейская душа
    Армейская душа ответил makkie
    сегодня в 11:47
    Обязательно скажу Таранову, Чернову, Караваеву, Григорьеву, Салугину, Бурмистрову и иже с ними...
    Потенциальные приобретения спартака
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 11:36
    Повезло пацану, избежал пoзopa
    makkie
    makkie ответил Эрик Бернар
    сегодня в 11:34
    Скажи об этом Акинфееву, Головину, Чалову
    Обязательно скажу Таранову, Чернову, Караваеву, Григорьеву, Салугину, Бурмистрову и иже с ними...
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 11:29
    Вот ведь судьба улыбнулась человеку. А ведь в Тарасовке уже бы бутсы на гвоздь повесил
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар
    сегодня в 11:17
    Какая мудрая мама у Елеева. 💪💪💪💪
    Эрик Бернар
    Эрик Бернар ответил makkie
    сегодня в 11:16
    Скажи об этом Акинфееву, Головину, Чалову
    makkie
    makkie
    сегодня в 11:14
    99,9% останется в безвестии и уйдёт куда-нибудь в ФНЛ или ПФЛ.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:12
    Сам он играл в «Чертаново», немного в цска и закончил где-то в 19 лет.


    в цска достаточно немного поиграть, чтобы разочароваться в футболе и в жизни
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 11:11
    Очень мудрая семья. Удачи парню с ЦСКА!
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