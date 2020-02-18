Защитник ЦСКА рассказал, что мог оказаться в «Спартаке»

Защитник ЦСКА рассказал о начале своей футбольной карьеры.

Я рос с мамой и братом, он старше на шесть лет. Брат заменял мне отца, он говорил — я слушал. С его помощью привык к дисциплине. Он всегда говорил мне про режим, контролировал: «Иди домой, завтра тренировка, рано вставать».

Начал я с карате, в пять лет. Не думаю, что мне нравилось — просто пошел за братом. Он же через год взял меня в футбол. Сам он играл в «Чертаново», немного в ЦСКА и закончил где-то в 19 лет. Сейчас он агент — не мой, но мы всегда вместе.

Я попал к тренеру по мини-футболу, работавшему в «Динамо». Был самым младшим, поначалу ничего не получалось, но спустя год-два тренер увидел, что я выделяюсь, и сказал брату: «Максима пора отдавать в профессиональный футбол». Брат привел меня в реутовский «Приалит», где тогда занимался сам. Привел меня, а я еще и позиции толком не знал, везде бегал. Но меня взяли в команду — и остался там до 11 лет.

Я был лидером и лучшим бомбардиром «Приалита». На одном турнире (снега, помню, по колено было) меня заметили селекционеры и позвали в «Спартак». Много общались с мамой и передумали. Потом поступило предложение от ЦСКА . В первой игре с «Зорким» я вышел на тайм и забил два гола. Спустя три дня меня приняли в команду.

В ЦСКА я переходил полузащитником, потом ставили защитником, потом обратно, потом опять в оборону. У тренера Дутова на моей позиции в полузащите играл капитан, и на сборах я выиграл у него конкуренцию и стал регулярно выходить в составе. Всегда хотелось вперед, подавать и забивать — и сейчас я знаю, как действовать при подключениях, хотя мое дело — защищаться.