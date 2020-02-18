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Сулейманов рассказал о том, как однажды затопило академию «Краснодара»

сегодня, 10:14

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о ситуации, когда клубную академию «быков» затопило водой.

В академии отбой был в 22:00-22:30, а самый ранний подъём – 6:50. Нужно было проснуться, умыться, заправить кровать, пойти на завтрак и тренировку… Если ты дежурный, то ещё принести мячи и фишки. Ну и после занятия всё собрать и отнести на склад.

Однажды нас затопило. Тогда шли мощные дожди, а в коттеджах оставалось буквально несколько человек. Полночь или даже час ночи, а комнату на цокольном этаже затопило. Мы собрали тряпки, ведра и швабры. По идее было запрещено вставать после отбоя, но надо же помогать воспитательнице. Она бы одна не справилась. В результате до 4:00 ночи убирались. В конце начали уже веселиться – прыгать по воде. На следующий день вставать в 6:50 не пришлось, так как был выходной.

Ранее Сулейманов рассказал о том, что иногда нарушал режим в академии.  

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:18
Есть что вспомнить из счастливого детства.
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