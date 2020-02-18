Ротенберг: «Кокорин доказывает, что исправился и готов защищать родину»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о перспективах нападающего , перешедшего в сочинскую команду из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он — российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте».

Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Все зависит от него, тренер и команда будут помогать. Главная мотивация — оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться. Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это все понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной — неважно даже, за какую команду играть.