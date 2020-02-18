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Ротенберг: «Кокорин доказывает, что исправился и готов защищать родину»

сегодня, 09:31

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о перспективах нападающего Александра Кокорина, перешедшего в сочинскую команду из «Зенита» на правах аренды до конца сезона.

Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он — российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте».

Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Все зависит от него, тренер и команда будут помогать. Главная мотивация — оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться. Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это все понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной — неважно даже, за какую команду играть.

Ранее Кокорин уже успел отметиться дублем за «Сочи» в контрольном матче против московского «Динамо». 

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Все комментарии
коrn3512
коrn3512
сегодня в 11:27
Про какую родину базарит ротенберг, про свою маленькую - жидовскую?
galem72
galem72
сегодня в 11:26
Из уст еврейского кошелька плешивого слышать про родину как-то нелепо. Когда они с братом легализовывали бабки на миллеровских трубах или на дорогах и мостах они о родине думали? Может, когда на виргинских офшорах свои подрядные шаражки оформляли эти два прихлебателя переживали о стране и народе?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 11:14
Ротенберга спрашивают.

- Борис, а вы родину любите?
- Люблю!
- А умрете за родину?
- А кто же тогда любить ее будет?
makkie
makkie
сегодня в 11:12
Пусть газовую "родину" защищает, а в нашу не лезет!)
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:10
Еврейский дружок солнцеликого Россию родиной считает ?)
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 11:05
интересно о какой родине говорит ротенберг))...на поле надо в футбол играть а не защищать не кого...
дурман
дурман
сегодня в 10:55
Почему Ротенберг говорить о родине?
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 10:48
За 23 ляма в год можно не только защищать, но и роль карающего меча исполнять
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:46
Паку дорога закрыта в Сочи !)
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:40
LOpp
LOpp
сегодня в 10:35
2018 год. Александр Кокорин защищает Родину от коронавируса.


abramjan
abramjan
сегодня в 10:30
За Родину!.за Ротенбергов!!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:30
Вот пусть тебя он защищает ,к таким который хоть раз преступили закон-ВЕРЫ НЕТ!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:29
Кокорин за 20 тысяч в месяц родину защищать не готов, а вот за 2 млн.....
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 10:29
От печенега уже защитил
yasukuni
yasukuni ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:28
После прочтения коментов. появилось ощущение, что посмотрел передачу "Наша Раша" про диванного коментатора из таганрога. Поныть и мелко обгадить любое заявление, это все, что могут наши диванщики. Ни стулом чиновнику заехать, ни бутылку шампанского в Монте Карло открыть, на это вас не хватит.
Когда о Родине начинают талдычить всякие дачные кооперативы, вротбереты и дериписьки, нормального человека тошнит.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY ответил RussianMango
сегодня в 10:25
Так он уже сбежал. Тут у него только кормушка.
борька
борька ответил RussianMango
сегодня в 10:23
При какой нибудь сваре, Ротенберг первым сбежит с Родины.
Он здесь только ворует,бездаря сына футбольным героем сделал,вредитель и вонючий тип!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 10:22
Какую Родину он имеет ввиду ?
Россию или Финляндию?
Кого Сашке защищать?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:22
После прочтения коментов. появилось ощущение, что посмотрел передачу "Наша Раша" про диванного коментатора из таганрога.
Поныть и мелко обгадить любое заявление, это все, что могут наши диванщики.
Ни стулом чиновнику заехать, ни бутылку шампанского в Монте Карло открыть, на это вас не хватит.
борька
борька ответил marvel777
сегодня в 10:21
очередной Ротенберг о родине заговорил)
Воры народные в герои лезут!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:21
Ещё бы денежек поскромнее просил, раз такой патриот...
борька
борька
сегодня в 10:18
Алигарх кричит громкие млова! Халявные народные деньги ворует, а теперь стал орать, что то зРодину! Тошно и душно. Вонь кругом!
kolpankolpan
kolpankolpan ответил drug01
сегодня в 10:08
Слишком громко сказано Родину! Надо проверить его в дубле.... Такие люди не могут снова быть героями.....
Просто надо иногда задуматься ,а стоит ли вообще писать некоторые комментарии?Или что,поделил на диване людей на героев и не героев? Мультфильмов нагляделся про Алешу дурачка?А может по теории Ламброзо черепа меряешь линейкой?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ildar_3871
сегодня в 10:06
На 2 млн рублей (такая зарплата будет Кокорина в Сочи) в Монако не разгуляешься !
Экономить будет. Да и .думаю, на адвокатов не все истратили.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Leha-ha50
сегодня в 10:02
В Монако в кабаке уже спецом для Кокорина гимн России в нескольких вариантах записали.
На 2 млн рублей (такая зарплата будет Кокорина в Сочи) в Монако не разгуляешься !
Footbolista
Footbolista
сегодня в 10:01
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:01
    Слишком громко сказано Родину! Надо проверить его в дубле.... Такие люди не могут снова быть героями.....
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил ildar_3871
    сегодня в 09:57
    Ждем когда Кокорин дорогое шампанское откроет за Родину !)
    В Монако в кабаке уже спецом для Кокорина гимн России в нескольких вариантах записали.
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 09:53
    Ждем когда Кокорин дорогое шампанское откроет за Родину !)
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