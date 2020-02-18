Сулейманов: «Однажды от обиды с разгона ногой выбил дверь в туалет»

Нападающий «Краснодара» рассказал о том, как раньше реагировал на критику со стороны тренеров.

Был случай. После тренировки меня отругал тренер — уже не помню, почему. Я был в слезах, в ярости. Мы шли на матч дубля, а я же вспыльчивый, от обиды с разгона ногой выбил дверь в туалет. Больше всего поразило, что уже через 10 минут эта дверь стояла на месте. До сих пор не понимаю, как успели так быстро восстановить. Но сейчас бы так уже точно не поступил. Стал спокойнее. Мне тренеры с этим помогали, плюс раньше в академии у нас были психологи. Я провел большую работу над собой.