Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой переход в казанский клуб.
Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенность. Спасибо футбольному клубу «Рубин», что поверили, что подарили мне этот шанс. Самая главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень большая, квалифицированные игроки. Есть вот две цели: играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде.
У нас были индивидуальные беседы с тренером, пусть это останется между нами. Моя задача — не подвести его и команду. Я долгое время был в «Локомотиве», видел много разных коллективов и тренеров, но здесь увидел за первый сбор, что команда сплотилась, есть хорошая атмосфера — и это все, конечно, зависит от тренера.