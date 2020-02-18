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Тарасов: «Самая главная цель сейчас — завоевать место в основном составе»

сегодня, 10:39

Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой переход в казанский клуб.

Во-первых, я очень счастлив, потому что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и неопределенность. Спасибо футбольному клубу «Рубин», что поверили, что подарили мне этот шанс. Самая главная цель сейчас — завоевать место в основном составе, потому что конкуренция очень большая, квалифицированные игроки. Есть вот две цели: играть в основном составе и приносить как можно больше пользы команде. 

У нас были индивидуальные беседы с тренером, пусть это останется между нами. Моя задача — не подвести его и команду. Я долгое время был в «Локомотиве», видел много разных коллективов и тренеров, но здесь увидел за первый сбор, что команда сплотилась, есть хорошая атмосфера — и это все, конечно, зависит от тренера. 
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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:24
Рубин дал последний шанс Тарасову ! Но это не впервой , так же мы Семака подняли из земли , Шаронова еще нескольких футболистов !
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:54
Димон конечно лукавит , российский паспорт вот что самое главное , будет и место в основе и зарплата !
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 10:48
А раньше другие цели были главными.
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