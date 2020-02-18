Президент «Лацио»: «Мы поддерживаем всех, кто против „Ювентуса“ и „Интера“»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал победу своей команды над «Интером» в матче 24-го тура Серии А.

Самое большое удовлетворение от матча - это не сообщения и звонки, а мой поход в раздевалку после игры. Ко мне подбежало сразу 5 или 6 игроков, которые кричали: «видите, президент, мы сделали это!» Они кричали как сумасшедшие. Они сделали то, о чем люди их просят. Болельщики хотят, чтобы мы разрушили монополию «Ювентуса», обыграли «Интер». Мы поддерживаем всех, кто против «Ювентуса» и «Интера».