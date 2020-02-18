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Президент «Лацио»: «Мы поддерживаем всех, кто против „Ювентуса“ и „Интера“»

сегодня, 11:19
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)2 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Президент «Лацио» Клаудио Лотито прокомментировал победу своей команды над «Интером» в матче 24-го тура Серии А. 

Самое большое удовлетворение от матча - это не сообщения и звонки, а мой поход в раздевалку после игры. Ко мне подбежало сразу 5 или 6 игроков, которые кричали: «видите, президент, мы сделали это!» Они кричали как сумасшедшие. Они сделали то, о чем люди их просят. Болельщики хотят, чтобы мы разрушили монополию «Ювентуса», обыграли «Интер». Мы поддерживаем всех, кто против «Ювентуса» и «Интера». 

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Lucky luciano
Lucky luciano ответил Dirty_Harry
сегодня в 12:15
Не хватит силенок у Лацио на скудетто. У Юве есть судьи и админресурс, у Интера глубина состава, а у Лацио запал и Чиро, которых может до конца не хватить, хотя Лацио без еврокубков в отличие от соперников
в твоем комментарии нужно Ювентус и интер местами поменять и будет все, как есть
112910415
112910415
сегодня в 12:14
южные эмоции бьют через край !
Gelious
Gelious ответил Да ладно вам
сегодня в 11:33
В профиле Князя написано, что он кроме Ювентуса ещё болеет за Лацио - интересно теперь послушать самодержавца, после высказываний президента римского клуба. Хотя, все мы помним, как Князь высказывался про Роналду, когда тот реализовал пенальти за Реал в ворота Ювентуса и выбил туринский клуб из ЛЧ. Кем он только не был в то время, а потом, перейдя в Ювентус, стал лучшим игроком мира. А что-то будет, если Гвардиола приедет в Италию, такого переобувания мир ещё не видел...
Так президент Лацио ничего оскорбительного не сказал. Он по сути лишь заявил о желании оказаться выше всех тех, кто сейчас в чемпионской гонке.
BarSlona
BarSlona
сегодня в 11:32
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    сегодня в 11:30
    В профиле Князя написано, что он кроме Ювентуса ещё болеет за Лацио - интересно теперь послушать самодержавца, после высказываний президента римского клуба. Хотя, все мы помним, как Князь высказывался про Роналду, когда тот реализовал пенальти за Реал в ворота Ювентуса и выбил туринский клуб из ЛЧ. Кем он только не был в то время, а потом, перейдя в Ювентус, стал лучшим игроком мира. А что-то будет, если Гвардиола приедет в Италию, такого переобувания мир ещё не видел...
    Броник
    Броник
    сегодня в 11:27
    Не быть Лацио чемпионом.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 11:25
    Не хватит силенок у Лацио на скудетто. У Юве есть судьи и админресурс, у Интера глубина состава, а у Лацио запал и Чиро, которых может до конца не хватить, хотя Лацио без еврокубков в отличие от соперников
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