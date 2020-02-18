Марега: «Невозможно играть, когда весь стадион оскорбляет тебя»

Нападающий «Порту» прокомментировал свое решение покинуть поле по ходу матча с «Виторией Гимараеш» (2:1) из-за расистских оскорблений болельщиков с трибун.

Ощущения де**мовые. Это было огромное унижение, мне очень больно. Все началось еще на разминке перед матчем со стороны нескольких человек. Но когда ты слышишь, как два или три человека ухают по-обезьяньи или оскорбляют тебя, а это происходит на поле со многими, то это не то же самое, что и весь стадион.

Невозможно продолжать играть, когда люди издеваются над тобой из-за цвета кожи. Это нереально.