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Ансальди: «Против „Милана“ не смогли показать то, на что мы способны»

сегодня, 14:58
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди прокомментировал поражение от «Милана» в матче 24-го тура Серии А. 

Мы должны продолжить работу. Против «Милана» не смогли показать то, на что мы способны. 

Нужно упорно работать, это единственный выход из ситуации. Когда вы много работаете, то изменения приходят и на поле. 

За последние несколько дней мы провели хорошую работу, и я уверен, что результаты придут. 

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:08
Бывает.
galem72
galem72
сегодня в 15:08
"...против Милана не смогли показать то, на что мы способны..."

уахаха
Будто против Аталанты, Милана в КИ, Лечче и Сампы смогли что-то показать. ))
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