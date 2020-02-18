Ансальди: «Против „Милана“ не смогли показать то, на что мы способны»

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди прокомментировал поражение от «Милана» в матче 24-го тура Серии А.
Мы должны продолжить работу. Против «Милана» не смогли показать то, на что мы способны.
Нужно упорно работать, это единственный выход из ситуации. Когда вы много работаете, то изменения приходят и на поле.
За последние несколько дней мы провели хорошую работу, и я уверен, что результаты придут.
уахаха
Будто против Аталанты, Милана в КИ, Лечче и Сампы смогли что-то показать. ))
уахаха
Будто против Аталанты, Милана в КИ, Лечче и Сампы смогли что-то показать. ))