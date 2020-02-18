Ансальди: «Против „Милана“ не смогли показать то, на что мы способны»

Защитник «Торино» прокомментировал поражение от «Милана» в матче 24-го тура Серии А.

Мы должны продолжить работу. Против «Милана» не смогли показать то, на что мы способны.

Нужно упорно работать, это единственный выход из ситуации. Когда вы много работаете, то изменения приходят и на поле.

За последние несколько дней мы провели хорошую работу, и я уверен, что результаты придут.