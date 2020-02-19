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Тухель: «Другие команды тоже проигрывали в Дортмунде»

сегодня, 02:35
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал гостевое поражение от дортмундской «Боруссии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сожалений у нас нет. Принимать решения до начала игры – это моя обязанность, и я несу за это ответственность. Никто не может сказать, каким был бы исход, если бы мы играли по другой схеме.

Эта система позволяла нам атаковать и контролировать игру ближе к штрафной соперника. Когда результат неидеален, легко сказать, что это было ошибкой. Другие команды здесь тоже проигрывали. Такое может произойти. Для меня вопрос заключается не в структуре нашей игры.

Нам не хватало терпения и своевременных решений в атаке, игра в контрпрессинг складывалась не так, как мы планировали, и мы также недостаточно долго владели мячом. В момент, когда пошли голы, я почувствовал, что игра раскрылась, и что мы были близки ко второму мячу.

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mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:46
снова пролетят мимо
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