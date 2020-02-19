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Лаймер: «Жаль, что „Тоттенхэму“ в матче против нас не помогут Кейн и Сон»

сегодня, 11:43
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг23:00 Не начался

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер порассуждал о предстоящем матче против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда был ребенком, всегда мечтал поучаствовать в таких матчах. Подобное запомнится навсегда. Все с нетерпением ждут начала игры. Знаем, какую игру хотим показать, теперь нужно воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что сопернику не помогут такие хорошие футболисты, как Харри Кейн и Сон Хын-Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем.

Ранее мнением о предстоящей игре поделился главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн

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FERIS
FERIS
сегодня в 12:05
Тут радоваться надо а он жалеет...
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