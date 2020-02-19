Лаймер: «Жаль, что „Тоттенхэму“ в матче против нас не помогут Кейн и Сон»

Полузащитник «Лейпцига» порассуждал о предстоящем матче против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда был ребенком, всегда мечтал поучаствовать в таких матчах. Подобное запомнится навсегда. Все с нетерпением ждут начала игры. Знаем, какую игру хотим показать, теперь нужно воплотить свой план в жизнь.

Очень жаль, что сопернику не помогут такие хорошие футболисты, как Харри Кейн и Сон Хын-Мин. Я всегда хотел играть против лучших. Но будем работать с тем, что имеем.