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«Ростов» призвал фанатов не расстраивать Мамаева и посетить матч с ЦСКА

сегодня, 11:53

«Ростов» с юмором подошел к анонсу матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, призвав болельщиков посетить первую домашнюю игру весенней части сезона.

Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!

Недавно «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом в товарищеском матче.

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ДСА
ДСА
сегодня в 13:01
Стоит прийти.
Красноморец
Красноморец ответил борька
сегодня в 12:51
Паша пару голов закатит и две передачи сделает! Ромтов разгромит армию и флот, пустит их ко дну! Ростов Чемпион!!!!
Ростов Чемпион!!!!

Давно? )))

Скажешь"гоп", когда перепрыгнешь! )
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 12:48
нельзя расстраивать сидельца
max74
max74
сегодня в 12:41
А его никто и не собирался расстраивать, да и первый домашний матч сезона, да ещё с ЦСКА пройдёт на 100% при аншлаге
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 12:38
Мамаев в этом матче будет очень мотивирован, если конечно его выпустят! Ну на 15-20 минут по любому должны выпустить! Обман болельщиков получится иначе!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 12:37
Нужно было не так.

"Водитель "Ростова" Боря в панике и боится выйти на работу. Ведь Паша Мамаев расстроен тем, что болельщики могут не заполнить стадион на первом домашнем матче, а, когда он расстроен, он бьет ногами уже не по мячу. Спасите Бориса, приходите поддержать команду!"
LOpp
LOpp
сегодня в 12:34
когда приезжают такие середнячки как цска, сложно конечно собрать полный стадион.
shur
shur
сегодня в 12:33
...Федька полный Сантьяго Бернабеу собрал,гол забил,а тут Ростов всего
лишь,ха, как пять пальцев...!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:29
Если заполнят стадион, то остаётся открытым один вопрос, сколько закатят Акинфееву.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:29
Слоган:
Отпи..ди водилу и прийди на стадион!)))
борька
борька
сегодня в 12:27
Паша пару голов закатит и две передачи сделает! Ромтов разгромит армию и флот, пустит их ко дну!
Ростов Чемпион!!!!
Игорь Томм
Игорь Томм
сегодня в 12:26
Не расстраивайте Пашу ато он будет всех дальше пи..ить!
VIPded
VIPded
сегодня в 12:25
Удачи ЦСКА!!!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 12:17
Удачи
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:05
На таких матчах Ростов-Арена всегда заполнена до отказа
ArgonS
ArgonS
сегодня в 11:56
Паша к этому матчу тату на губе сделает.
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