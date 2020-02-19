«Ростов» призвал фанатов не расстраивать Мамаева и посетить матч с ЦСКА

«Ростов» с юмором подошел к анонсу матча 20-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА, призвав болельщиков посетить первую домашнюю игру весенней части сезона.
Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!
Недавно «Ростов» сыграл вничью со шведским АИКом в товарищеском матче.
Давно? )))
Скажешь"гоп", когда перепрыгнешь! )
Давно? )))
Скажешь"гоп", когда перепрыгнешь! )
"Водитель "Ростова" Боря в панике и боится выйти на работу. Ведь Паша Мамаев расстроен тем, что болельщики могут не заполнить стадион на первом домашнем матче, а, когда он расстроен, он бьет ногами уже не по мячу. Спасите Бориса, приходите поддержать команду!"
"Водитель "Ростова" Боря в панике и боится выйти на работу. Ведь Паша Мамаев расстроен тем, что болельщики могут не заполнить стадион на первом домашнем матче, а, когда он расстроен, он бьет ногами уже не по мячу. Спасите Бориса, приходите поддержать команду!"
лишь,ха, как пять пальцев...!!!
лишь,ха, как пять пальцев...!!!
Отпи..ди водилу и прийди на стадион!)))
Отпи..ди водилу и прийди на стадион!)))
Ростов Чемпион!!!!
Ростов Чемпион!!!!