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Доходы клубов Бундеслиги в прошлом сезоне составили 4 млрд евро

сегодня, 16:34

Немецкая футбольная лига (DFL) опубликовала финансовый отчет Бундеслиги и второго дивизиона Германии.

Сообщается, что по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги доходы клубов впервые превысили 4 млрд евро, а именно 4,02 млрд. Это на 5,4% выше, чем в прошлом периоде.

Клубы второй Бундеслиги заработали 782 млн евро доходов. Сумма также выросла по сравнению с предыдущим сезоном – на 28,5%.

Также отмечается, что 36 клубов из обоих дивизионов выплатили 1,4 млрд евро налогов и различных сборов в сезоне-2018/19. Чистой прибыли достигли 28 клубов.

Тем временем в России «Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи».

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ДСА
ДСА
сегодня в 17:03
Много.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил unoejk
сегодня в 16:39
Добрый день. Уже убрал.
Добрый день.

Спасибо.
unoejk
unoejk ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:34
Модер, вы считаете, что обращение к человеку в среднем роде допустимо? Вот полюбуйтесь: ЮHВА Сегодня 16:19 ответ пользователю гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома (раскрыть) Ты откудо вылезло, лезь обратно, пока не прожарили ахахах Он видимо снова хочет в бан.
Добрый день. Уже убрал.
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