Доходы клубов Бундеслиги в прошлом сезоне составили 4 млрд евро

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сегодня, 16:34

Немецкая футбольная лига (DFL) опубликовала финансовый отчет Бундеслиги и второго дивизиона Германии.

Сообщается, что по итогам прошлого розыгрыша Бундеслиги доходы клубов впервые превысили 4 млрд евро, а именно 4,02 млрд. Это на 5,4% выше, чем в прошлом периоде.

Клубы второй Бундеслиги заработали 782 млн евро доходов. Сумма также выросла по сравнению с предыдущим сезоном – на 28,5%.

Также отмечается, что 36 клубов из обоих дивизионов выплатили 1,4 млрд евро налогов и различных сборов в сезоне-2018/19. Чистой прибыли достигли 28 клубов.

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