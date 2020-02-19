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«Томь» подтвердила финансовую поддержку от «Газпрома»

сегодня, 11:46

«Томь» прокомментировала факт получения спонсорских денежных средств от «Газпрома» в качестве финансовой поддержки.

Договорённости между «Томью» и акционерами достигнуты. Деньги стали поступать футболистам и сотрудникам клуба. В этом сезоне у нас всё гораздо лучше, чем в прошлом, мы не потеряли игроков. Надеемся, что эти деньги помогут нам закрыть долги и ровно провести оставшуюся часть сезона. Футбольный клуб «Томь» всегда держался.

Да, мы испытывали сложности, но знали, что эти проблемы решаемы. Теперь мы можем планомерно проводить концовку чемпионата и не переживать, что нас будет трясти в конце сезона.

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Все комментарии
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 12:59
Удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:20
Главное теперь от весеннего паводка чтобы Томь не вышел из берегов). Иначе ни денег, ни Томи, ни Миллера).
LOpp
LOpp
сегодня в 12:16
Футбольный клуб «Томь» всегда держался.


вот уж действительно не в футбол играют, а держаться.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 11:52
Ну всё...завербовали
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