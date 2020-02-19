«Томь» подтвердила финансовую поддержку от «Газпрома»

«Томь» прокомментировала факт получения спонсорских денежных средств от «Газпрома» в качестве финансовой поддержки.
Договорённости между «Томью» и акционерами достигнуты. Деньги стали поступать футболистам и сотрудникам клуба. В этом сезоне у нас всё гораздо лучше, чем в прошлом, мы не потеряли игроков. Надеемся, что эти деньги помогут нам закрыть долги и ровно провести оставшуюся часть сезона. Футбольный клуб «Томь» всегда держался.
Да, мы испытывали сложности, но знали, что эти проблемы решаемы. Теперь мы можем планомерно проводить концовку чемпионата и не переживать, что нас будет трясти в конце сезона.
вот уж действительно не в футбол играют, а держаться.
вот уж действительно не в футбол играют, а держаться.