ГлавнаяНовости

«Боруссия» три года будет выплачивать деньги «Ювентусу» за Джана

сегодня, 22:17

Стали известны детали трансфера полузащитника Эмре Джана из «Ювентуса» в «Боруссию».

Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Средства будут выплачены в течение трех лет. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бартомеу: «Мы соблюдаем ФФП»
Сегодня, 21:18 Комментарии6
Клубам РПЛ грозит исключение из Лиги чемпионов?
16 февраляСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии44
Бекхэм выбил для «Интер Майами» спонсорский контракт на 180 млн фунтов
16 февраля Комментарии2
В «Монако» ответили на запрос Васильева по солидарным выплатам за Головина
13 февраля Комментарии6
«Ювентус» продлил контракт со спонсором на сумму 103 млн евро
13 февраля Комментарии5
«Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро, что составляет 0,57% ВВП
12 февраля Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
сегодня в 22:53
Это скоро сериал останется без юве))
Размечтался. Аха-ха)
В 2006 уже оставался и к чему это привело? Только к упадку серии А. Теперь ФФИ будет вести себя умнее.
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:49
В честный футбол теперь будут играть уже без Ман Сити. Аха-ха)
Это скоро сериал останется без юве))
dimagas2
dimagas2 ответил Альфамен
сегодня в 22:47
Днарем он был в Юве,в Боруссии я видел пару его матчей и он совсем не выпадал из игры.В плане денег Юве конечно в плюсе.
Просто попал в нормальную команду)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил sihafazatron
сегодня в 22:45
Это джан с агентом развели старуху на бабки) а теперь можно и играть начать в честный футбол))
В честный футбол теперь будут играть уже без Ман Сити. Аха-ха)
Альфамен
Альфамен ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:40
Днарем он был в Юве,в Боруссии я видел пару его матчей и он совсем не выпадал из игры.В плане денег Юве конечно в плюсе.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 22:37
Ну вооообще красавцы!
sihafazatron
sihafazatron ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:37
Лихо Юве немчуру развели. Я думал ещё и платить придётся, что бы этого днаря спихнуть)
Это джан с агентом развели старуху на бабки) а теперь можно и играть начать в честный футбол))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:36
Время покажет, кто от этой сделки выиграл???
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
сегодня в 22:30
Надеюсь, он эти затраты отобьёт.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 22:22
Лихо Юве немчуру развели. Я думал ещё и платить придётся, что бы этого днаря спихнуть)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100