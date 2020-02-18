«Боруссия» три года будет выплачивать деньги «Ювентусу» за Джана

Стали известны детали трансфера полузащитника Эмре Джана из «Ювентуса» в «Боруссию».
Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Средства будут выплачены в течение трех лет.
Стали известны детали трансфера полузащитника Эмре Джана из «Ювентуса» в «Боруссию».
Сумма сделки составила 25 миллионов евро. Средства будут выплачены в течение трех лет.
В 2006 уже оставался и к чему это привело? Только к упадку серии А. Теперь ФФИ будет вести себя умнее.
В 2006 уже оставался и к чему это привело? Только к упадку серии А. Теперь ФФИ будет вести себя умнее.