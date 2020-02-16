Клубам РПЛ грозит исключение из Лиги чемпионов?

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сегодня, 12:30

Российские клубы могут повторить судьбу МС . На «Соккер.ру» - о скользком положении фаворитов РПЛ .

«Манчестер Сити» после апелляции могут сократить дисквалификацию до одного сезона, но главный итог жесткого решения для всех остальных – даже если нарушения были давно, то последствия могут догнать в 2020-м.

Никто ведь не спорит, что «горожане» нарушали правила. Спрашивают только, почему в УЕФА , хотя заключения аудиторских контор публиковались давно, ждали? И справедливо ли наказать только «Манчестер Сити»? Но это самого дела не касается – закон был нарушен.

Раньше клубы такого уровня не трогали, но от еврокубков отлучали, например, «Динамо» и «Рубин». Наказывали «Локомотив» и «Зенит», были вопросы к «Краснодару». В июне 2018 года в УЕФА сообщили, что три названных клуба, а также «Монако» и «Рома», выполнили условия УЕФА и «освобождены от режима мирового договора».

В переводе с канцелярского языка на русский фраза звучит понятнее: «Мы отпускаем ваше горло, но берем в тиски то, что ниже». «Манчестер Сити» годами допускали до ЛЧ , затем «Football Leaks» опубликовал документы, возникли вопросы, провели расследование и наказали виновных.

Интересно, пойдут ли в УЕФА на Восток, есть ли угроза исключения клубов, вроде «Спартака», «Краснодара», «Локомотива», ЦСКА или «Зенита»? Каждый из пятерки ссылался на важность безубыточности, никто не хочет конфликтов с палатой по финансовому контролю УЕФА .

И понятно, что «Зенит» рискует сильнее всех. «Газпром» как спонсор платит ЛЧ больше 40 млн евро в год. Интересно, а считают ли в УЕФА такую сделку рыночной, если учесть, что российская корпорация продает товар, который футбольные фанаты на полках магазинов не покупают?

Зато сделка позволила бывшему пресс-атташе «Зенита» Погорелову пошутить, что те 40 миллионов якобы сказываются на жеребьевках: «Играем с „Бенфикой“ пока не умрем». Умереть еврокубковый «Зенит» может, если чиновники УЕФА зададут парочку вопросов.



Похоже, что в Санкт-Петербурге слегка переоценивают влияние 40 млн евро на УЕФА . В прошлом году призовой фонд только ЛЧ увеличили на 1.1 миллиарда евро – до 3.4 млрд. Есть еще ЛЕ , будет третий еврокубок, немало денег организация Чеферина получит после Евро-2020, ведь расходы ложатся на организаторов, а доходы забирают в УЕФА .

Хорошо устроились, для них 40 млн евро – смешные деньги. И когда немецкие журналисты в ноябре 2018 года опубликовали детали финансовой деятельности «Зенита» - нарушали правила, то в УЕФА об этом уже знали, загодя наказали денежным штрафом и ограничением на количество людей в заявке ЛЧ . Но эти санкции касались того, что было, а как сейчас?

Не нагрешили ли снова? «Зенит» старается светиться в рейтингах «финансовой стабильности», но пришлось продать Халка, Витселя, Гарая и многих других. Если УЕФА натравит на клуб конторы уровня PwC, Deloitte или Octagon, которые могут проверить все финансовые отчеты, то вряд ли петербуржцы, впрочем, как и другие богатые клубы РПЛ , легко пройдут проверку.

Например, у «Зенита» появился новый стадион, который увеличил доходы. Но в УЕФА не спросили пока, как сооружение минимум за 43 миллиарда рублей (под миллиард долларов, ведь часть денег потратили при сильном рубле), построенное за государственные деньги, досталось частному футбольному клубу на 49 лет за 49 рублей?

Даже если учесть эксплуатационные расходы, то где выгода для государства? В УЕФА могут обратить внимание на аренду в любой момент, ведь когда «Тоттенхэм» играл на «Уэмбли», то платил около 11 млн фунтов. По ЦСКА , «Краснодару» и «Спартаку» постройка стадионов существенно ударила, «Ростов» платит за аренду не 1 рубль в год.

Но даже если оставить в стороне стадион, то как «Зенит» объяснит ряд трансферных сделок? Свободные агенты Ерохин и Полоз из «Ростова», затем Сутормин за 50 тысяч рублей. Петербуржцы не выступали с гневным опровержением, а клубы, которым причитался процент от сделки, ехидно отказывались от 400 рублей компенсации.

Сутормин и Семак комментировали сделку, и никто не заявил, что 50 тысяч – выдумка. В УЕФА также могут поинтересоваться у компании-оценщика, рыночный ли контракт «Газпрома» и «Зенита»? Обратите внимание на забавную деталь – даже зимние сборы клуба называют «„Газпром“ - тренировочные сборы». На официальных страницах клуба так и пишут:

В эфире «Зенит-ТВ» — самый дождливый выпуск дневника зимних «Газпром» — тренировочных сборов!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/xWHKSyt8vb — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) February 15, 2020

Зачем? Чтобы платить за нейминг. «Крестовский» тоже стал «Газпром Ареной», не «Зенит Ареной». Еще один повод для УЕФА в любой момент поставить нехитрый, но коварный вопрос: «Если арена в аренде – если бы „Зенит“ купил стадион за 700-800 млн евро у государства, то давно получил бы отлучение от ЛЧ , так почему за название деньги платят клубу, а не тем, кто отдал его в аренду?»

Не получив внятный ответ, представители УЕФА продолжат: «А точно жителям России нужно рекламировать „народное достояние“? Разве потребитель выбирает поставщика газа?» Ладно, контракт с «Шальке» можно объяснять желанием «задобрить немцев», но аудиторов не убедит заявление, что в Санкт-Петербурге не хватает рекламы местной корпорации, что ролики на табло подчеркивают «социальную миссию компании».

Еще есть доходы в дни матчей. Без роста таких заработков вписаться в правила FFP нереально. «Зенит» участвует в «маркетинговых акциях» и «социальных программах», частенько зрители заходят на стадион бесплатно. Если аудиторы проверят каждую копейку, то смогут в клубе объяснить, почему 70 % доходов в дни матчей не от продажи билетов?

Причем это официальная оценка директора клуба - продают места в «вип-ложах», открыли «бизнес-клуб». Если в УЕФА прицепятся – будет жарко. Также «Зенит» не сможет объяснить, почему размер выплат от «Газпрома» такой большой. В свое время у «Динамо» и ВТБ был контракт, что превышал по стоимости соглашения «Реала» и МЮ с их спонсорами – в УЕФА заметили и наказали.

К сожалению, анализ информации из открытых источников – даже после того, как в «Зените» стали намного умнее работать с финансами, имея на руках мировое соглашение с УЕФА , подсказывает, что Чеферин держит чемпиона РПЛ в узде. А ссылаться на смешные для европейцев 40 млн евро контракта с ЛЧ не стоит. Это слишком маленький бонус, чтобы при сливе документов кто-то в Европе рискнул репутацией.

УЕФА не испугался шейхов из «Манчестер Сити», не испугается других шейхов из ПСЖ , если захочет. Какова вероятность, что они панически боятся «Локомотива» с выплатами от РЖД , «Динамо» с новым соглашением с ВТБ, или «Зенита» с существенными вливаниями от «Газпрома» под разными соусами? Плата за нейминг сборов – не самый тонкий ход.

В УЕФА запретили владельцам клубов прямо передавать деньги командам. У частного «Краснодара» прошлым летом возникли проблемы – сами объясняли, что подписали свободного агента Берга, поскольку не вписались в FFP . Та же история с резкими движениями «Спартака» на трансферном рынке – пролет мимо премиальных ЛЧ привел к расставанию с рядом чемпионов РПЛ .



Ведущие клубы РПЛ не защищены просто потому, что в большинстве уже нарушали закон – в УЕФА в разные годы наказывали «Ростов», «Рубин», «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». А ЦСКА и «Спартаку» приходится тратить на трансферы намного меньше, стараться продавать игроков за приличные деньги, чтобы избежать штрафов или отлучения от еврокубков.

«Локомотиву» или «Краснодару» заметно проще – их бюджеты плюс-минус рыночные. Но «Зениту» с дикими тратами приходится несладко. Применяют много «методов» оптимизации расходов и увеличения доходов, от покупок за 50 тысяч рублей, минимальной зарплаты Кокорину до нейминга тренировочных сборов. Значит, у главы палаты по финансовому контролю УЕФА лежит на «Зенит» похожая папочка, как на «Манчестер Сити» или ПСЖ .

Разница лишь в том, что российские клубы не наглеют. Да, не зарабатывают, ведь глобальной проблемой остается унизительный телевизионный контракт, а эти доходы спасают всех в топ-5. Но, вместе с тем, в РПЛ не совершают такие глупости, как «Манчестер Сити». Англичане годами нарывались, гребли дорогущих новичков, как и ПСЖ , не продавали игроков, а обеспечить доходы уровня «Барселоны», «Реала» и МЮ объективно не могли.

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА не в состоянии прожить без прямой финансовой поддержки тех, кому судьба этих клубов небезразлична. В основном это компании или люди, что управляют этими клубами, что и мешает не бояться проверок. В любую секунду УЕФА может дисквалифицировать любой российский клуб, но пока нет желания так поступать.

В РПЛ объясняют вливания тем, что нельзя загубить футбол в стране, где и так хоккей многие любят. Клубы получают печенье от УЕФА за выполнение предписаний и обещают, что больше не будут нарушать правила. Финал ЛЧ в Санкт-Петербурге означает, что в конторе Чеферина лояльно относятся к российским методам находить примирение после молчаливого признания вины.

Но вывод один: если в топ-5 большинство клубов нашло возможность соответствовать правилам УЕФА (американцы из «Ливерпуля» не дарят им деньги, заставили зарабатывать), то гранды РПЛ скорее в компании с ПСЖ и МС по подходу. Но масштаб другой и есть существенное отличие. Клубы из Парижа и Манчестера действительно много зарабатывают, шейхи добавляли увесистый десерт к основному блюду.

Тогда как «Зенит», «Спартак» или «Локомотив» свои реальные доходы резко поднять не могут. Футбол в России остается неприбыльным занятием, но каждый притворяется богатым. Хорошие новые арены, рапорты о доходах (не путать с прибылью), умалчивание о долгах, трансферы – навскидку речь о солидных европейских клубах. Но в УЕФА знают всю подноготную, просто привыкли давать первый, второй и третий шанс.