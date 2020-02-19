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«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

сегодня, 09:33

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку «Томи» в 2020 году.

Отмечается, что данной суммы должно хватить на работу клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из Премьер-Лиги.

В настоящее время у клуба один спонсор - «Газпром нефть», еще одного - «Роснефть» - «Томь» потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть Премьер-Лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имел финансовые проблемы, в частности к концу 2018 года долг по зарплатам, налогам и договорным обязательствам составлял 186 миллионов рублей.

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Все комментарии
antant1
antant1 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 10:28
Если это подарок лично от Миллера, то это благородно. Но если с кармана Государства, то это ВОРОВСТВО.
Ага из личных,..когда такая госкормушка есть в распоряжении)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:27
Лишь бы в жилу эти деньги пошли.
antant1
antant1
сегодня в 10:26
За чей счет банкет Миллер?)
WARchyn
WARchyn
сегодня в 10:24
решили ещё один фарм клуб Зениту замутить а то слишком тяжело чемпионом становится всего лишь 12 очков преимущества когда будет 18 станет полегче
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:23
Пусть Газпром выделяет деньги всем клубам РПЛ , газ то общий !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:16
Если это подарок лично от Миллера, то это благородно. Но если с кармана Государства, то это ВОРОВСТВО.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:09
Хорошо что помогают Томи, плохо что Томь в такие долги залезла. Нет денег платить большие зарплаты? Не заключайте такие контракты, играйте своими воспитанниками.
beefs
beefs
сегодня в 10:07
Ещё один должник...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 10:05
Томь в примьер-лигу , Зениту +6 очков от Томи , яснопонятно
борька
борька
сегодня в 10:05
Кинули кусок, как нищим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:04
Москофские уже хрындычали о филиалах, не .?
VIPded
VIPded
сегодня в 10:03
Может, пора уже правлению Газпрома заниматься таким из своих личных карманов?
drug01
drug01
сегодня в 09:59
Значит надо будет затем отдавать эти долги? Кому.......?????
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:57
Аттракцион невиданной щедрости!😄😄😄
particular
particular
сегодня в 09:55
Расширяется список зависимых вассалов под соусом поддержки и меценатства...
Лучше бы снизили стоимость подключения газа для людей... Вот где благо...
oFANATo
oFANATo ответил Трезвый повар
сегодня в 09:51
Будет очередной фарм клуб газовой игрушки миллера!))))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:45
Газпром вроде благое дело сделал, финансовую помощь оказал Томи, а на самом деле прибрал к рукам очередной клуб
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
Томи - быть !!!
Готова ли Томь "освоить" 10 млн долларов???
Тарасовские мы
Тарасовские мы
сегодня в 09:35
Удачи Томи!
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