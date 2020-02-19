«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

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сегодня, 09:33

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку «Томи» в 2020 году.

Отмечается, что данной суммы должно хватить на работу клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из Премьер-Лиги.

В настоящее время у клуба один спонсор - «Газпром нефть», еще одного - «Роснефть» - «Томь» потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть Премьер-Лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имел финансовые проблемы, в частности к концу 2018 года долг по зарплатам, налогам и договорным обязательствам составлял 186 миллионов рублей.