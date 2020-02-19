«Газпром» выделил 660 миллионов рублей на поддержку «Томи»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин договорился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о транше на 660 миллионов рублей на поддержку «Томи» в 2020 году.
Отмечается, что данной суммы должно хватить на работу клуба и на закрытие долгов, оставшихся после вылета команды из Премьер-Лиги.
В настоящее время у клуба один спонсор - «Газпром нефть», еще одного - «Роснефть» - «Томь» потеряла в 2016 году, из-за чего была вынуждена покинуть Премьер-Лигу с долгами на сумму более 600 миллионов рублей. Из-за задолженностей клуб имел финансовые проблемы, в частности к концу 2018 года долг по зарплатам, налогам и договорным обязательствам составлял 186 миллионов рублей.
Лучше бы снизили стоимость подключения газа для людей... Вот где благо...
Лучше бы снизили стоимость подключения газа для людей... Вот где благо...
Готова ли Томь "освоить" 10 млн долларов???
Готова ли Томь "освоить" 10 млн долларов???