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Каштру - о «Бенфике»: «В таких матчах нельзя назвать фаворита»

вчера, 23:00
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:55 Не начался

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру готовится к грядущему матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бенфики».

Завтра встретятся две похожие команды. «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии, «Шахтер» - в чемпионате Украины. В таких матчах нельзя назвать фаворита. Многие ребята, выступающие в обеих командах, вызываются в сборные своих стран и не так давно встречались в поединке сборных Украины и Португалии. И мы, и наш соперник любим красивый атакующий футбол. В то же время, завтра команды будут оставаться сбалансированными в обороне.

Перед стартом сезона у нас было несколько целей. Первая - победа в чемпионате Украины. Потом - выход из группы Лиги чемпионов или продолжение выступлений в еврокубках. Третья - выиграть Кубок Украины. К сожалению, мы уступили «Динамо» и вылетели из турнира. Последняя, четвертая - Суперкубок Украины, где мы также проиграли «Динамо». Сейчас мы выступаем в Лиге Европы, и для нас это не менее важное задание, чем первое. Мы хотим как можно дальше пройти в этом турнире.

Завтра точно не сыграет Манор Соломон, который еще раньше получил травму. Дентиньо тоже травмировался, но он чувствует себя хорошо.

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