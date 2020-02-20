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Моуриньо: «Если хотите проанализировать матч, взгляните на нашу ситуацию»

сегодня, 01:57
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал домашнее поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парни сделали всё, что могли. Это удивительная команда с удивительными парнями, которые стараются как могут. Мы перепробовали всё, что только могли. Благодарю болельщиков за поддержку ребят.

Интрига сохраняется. Мы будем не первой командой, которая проиграла 0:1 дома и может пройти дальше на выезде, так почему бы нам не сделать этого?

«Лейпциг» играл с Вернером, Шиком и Нкунку, последние двое ушли с поля после 70 минут. Со скамейки вошли Поульсен, Айдара и Форсберг, а Лукман остался в запасе. Моя попытка сыграть с Моурой и Бергвейном в заключительной части матча обернулась тем, что я играл с двумя очень уставшими футболистами. Если вы хотите проанализировать [матч], то должны взглянуть на нашу ситуацию.

Мы в очень тяжёлом положении. Я очень горжусь игроками, но меня беспокоит то, что это положение не изменится до конца сезона. Говоря об ответном матче с «Лейпцигом», я могу гарантировать, что мы будем биться на пределе своих возможностей.

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mortid
mortid
сегодня в 02:56
Оправдания участь слабых. Короче капец "петушкам" в гостях, нужно было пить ред булл :D
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:41
Чтобы Маур не говорил всегда получаются оправдания.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:05
Соломы настелил достаточно.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 01:57
О,о,о, смотри, ля. Партугальская перхоть оправдывается ахахаха))))
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