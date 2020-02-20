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Льорис: «Попробуем сотворить историю, как сделали в прошлом сезоне»

сегодня, 01:14
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал домашнее поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последние двадцать минут мы больше владели мячом, но в первом тайме в этом аспекте мы потерпели неудачу. «Лейпциг» – очень, очень хорошая команда, обладающая огромной энергией. В некоторых ситуациях мы могли сыграть лучше.

Не время оправдываться. Мы должны продолжать бороться до конца. У нас нет времени на долгие размышления. Мы недовольны результатом, но мало что можем с этим поделать. Давайте сотворим ещё одну историю, как сделали это в прошлом сезоне [вырвав у «Аякса» путёвку в финал ЛЧ].

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