Льорис: «Попробуем сотворить историю, как сделали в прошлом сезоне»

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис прокомментировал домашнее поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последние двадцать минут мы больше владели мячом, но в первом тайме в этом аспекте мы потерпели неудачу. «Лейпциг» – очень, очень хорошая команда, обладающая огромной энергией. В некоторых ситуациях мы могли сыграть лучше.
Не время оправдываться. Мы должны продолжать бороться до конца. У нас нет времени на долгие размышления. Мы недовольны результатом, но мало что можем с этим поделать. Давайте сотворим ещё одну историю, как сделали это в прошлом сезоне [вырвав у «Аякса» путёвку в финал ЛЧ].