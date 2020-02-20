Льорис: «Попробуем сотворить историю, как сделали в прошлом сезоне»

Голкипер «Тоттенхэма» прокомментировал домашнее поражение от «Лейпцига» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последние двадцать минут мы больше владели мячом, но в первом тайме в этом аспекте мы потерпели неудачу. «Лейпциг» – очень, очень хорошая команда, обладающая огромной энергией. В некоторых ситуациях мы могли сыграть лучше.