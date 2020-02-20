Дмитрий Черышев: «Денис заслужил свой гол в ворота „Аталанты“»

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сегодня, 21:52

, который является отцом хавбека «Валенсии» , в эфире «Матч ТВ» оценил игру своего сына и его гол в ворота «Аталанты»:

Результат не очень, но Денис вышел с огромным желанием показать себя, поработать на команду. Он заслужил этот гол. Те травмы, которые его преследовали в последнее время, закончились. Получился гол-красавец в его исполнении. Был еще один момент, когда находился перед вратарем, но не хватило класса или уровня как у Месси. Мы очень сильно радовались за него.

Отметим тот факт, что мяч Дениса Черышева стал самым быстрым голом для «летучих мышей» в Лиге чемпионов после выхода на замену.