Радимов: «Кокорин не тот человек, который будет задирать нос»

Главный тренер «Зенита-2» поделился мнением о том, как вел себя в его команде нападающий «Сочи» :

Ни разу ни с одним таким футболистом проблем не было. А Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вел. «Песчаный карьер». — «Я!». Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.

Кокорин называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошел большую школу, умеет играть в футбол.

Мои игроки смотрели на него снизу вверх. И это не вредит. Потому что Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос.