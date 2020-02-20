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Радимов: «Кокорин не тот человек, который будет задирать нос»

сегодня, 21:44

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о том, как вел себя в его команде нападающий «Сочи» Александр Кокорин:

Ни разу ни с одним таким футболистом проблем не было. А Кокорин у меня как герой в фильме «Операция Ы» себя вел. «Песчаный карьер». — «Я!». Ребята приходят, понимая, что к чему. И они-то как раз точно знают, что тренерский состав тоже когда-то играл в футбол. Кокорин, может быть, даже это видел.

Кокорин называл меня по имени и отчеству. У нас так принято. Но, опять же, когда к нам спускается из основы условный Кокорин, мне работать легче. Он прошел большую школу, умеет играть в футбол.

Мои игроки смотрели на него снизу вверх. И это не вредит. Потому что Аршавин и Кокорин не из той когорты людей, кто будет задирать нос.

Напомним, что Кокорин стал игроком «Сочи» окончательно только через месяц после первого опубликования этой новости южным клубом. 

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 21:53
Что-то он перепутал про Аршавина и Кокорина...прям Саша-няша
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 21:51
Опять бухает?
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