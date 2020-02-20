Кияев: «„Оренбург“ больше никого не купит в зимнее трансферное окно»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев поделился мнением о трансферах клуба этой зимой:
Больше никого приобретать не планируем. Оставили практически тот же самый состав. Взяли только двоих игроков. Провели полноценные сборы, так что все нормально.
Пока к вопросу о контракте с Деспотовичем не возвращались, потому что команда на сборах. Вернемся к этой теме по приезду, затягивать обсуждение до конца сезона не будем. Также и с другими игроками с истекающими контрактами.
Ранее Кияев заявил, что его уход из «Газпрома» не повлияет на судьбу «Оренбурга».