Шалимов: «В Кубке России будут небольшие изменения. Не вижу проблем»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о реформе Кубка России:
Там все проанализировали, обдумали, были дискуссии. Там не такие большие изменения будут, ну вместо одной игры команды проведут две, чтобы попасть в 1/8 финала. Я не вижу проблем с этой реформой.
Напомним, что в 1/4 Кубка «Ахмат» сыграет в Грозном с «Зенитом».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167439/shalimov-igor-ahmat
Может всё таки "Не вижу проблем"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167439/shalimov-igor-ahmat
Может всё таки "Не вижу проблем"