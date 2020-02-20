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Шалимов: «В Кубке России будут небольшие изменения. Не вижу проблем»

сегодня, 17:28

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о реформе Кубка России:

Там все проанализировали, обдумали, были дискуссии. Там не такие большие изменения будут, ну вместо одной игры команды проведут две, чтобы попасть в 1/8 финала. Я не вижу проблем с этой реформой.

Напомним, что в 1/4 Кубка «Ахмат» сыграет в Грозном с «Зенитом». 

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Evgeniy09
Evgeniy09 ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:00
"Нет вижу проблем" Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167439/shalimov-igor-ahmat Может всё таки "Не вижу проблем"
Поправили)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:58
"Нет вижу проблем"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1167439/shalimov-igor-ahmat
Может всё таки "Не вижу проблем"
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