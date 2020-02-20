Шалимов: «В Кубке России будут небольшие изменения. Не вижу проблем»

Главный тренер «Ахмата» поделился мнением о реформе Кубка России:

Там все проанализировали, обдумали, были дискуссии. Там не такие большие изменения будут, ну вместо одной игры команды проведут две, чтобы попасть в 1/8 финала. Я не вижу проблем с этой реформой.