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Артета: «Выездная победа над „Олимпиакосом“ – очень хороший результат»

сегодня, 04:34
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал гостевую победу над «Олимпиакосом» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Это очень хороший результат. Прежде всего, потому что это гостевая победа в еврокубке, но одержать её на таком стадионе... Нужно отдать должное ребятам.

Первые 10 минут нам пришлось тяжело, мы слишком часто теряли мяч и не могли хоть как-нибудь стабилизировать свою игру.

Во втором тайме мы намного лучше контролировали матч, если не считать стандарты. Мы могли бы добиться ещё более положительного результата. У нас были моменты, в которых мы ожидали снова увидеть мяч в сетке ворот соперника.

 

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