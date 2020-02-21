Ба о матче с «Арсеналом»: «На победу шансов было больше, чем на поражение»

Защитник «Олимпиакоса» прокомментировал домашнее поражение от «Арсенала» (0:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Это был не тот результат, на который мы рассчитывали. На победу в этом матче шансов было больше, чем на поражение. Но на таком высоком уровне исход матча кроется в деталях. Мы пропустили гол, который не должны были пропускать. Но сейчас нам не следует зацикливаться на этом. Мы команда, мы должны воспрянуть и подготовиться к следующей игре.

Это футбол. Может произойти всякое. Будем стараться использовать свои моменты и забивать. В любом случае, нам уже нечего терять. Так что мы пойдём за результатом. Мы можем играть лучше. Я не могу сказать, что доволен нашим выступлением. Каждый день мы работаем над тем, чтобы стать лучше.