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Бруну Лаге: «Дома сделаем всё возможное, чтобы пройти „Шахтер“»

сегодня, 02:22
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаге прокомментировал гостевое поражение от «Шахтера» (1:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Нам не хватило гола. Вначале игра была равной, шансы имели обе команды. Никто не хотел рисковать, что было заметно. «Шахтер» больше времени проводил с мячом. После перерыва соперник забил, и мы спланировали две замены, но ещё до этого мы сравняли. Я отменил эти замены. Счёт 1:1 был приемлем для нас, учитывая то, что второй матч мы проводим дома. Далее инициатива перешла к нам, и в тот момент, как по мне, лучший для нас за 90 минут, мы пропустили второй мяч. Старались заставить «Шахтер» делать то, что они не любят, использовали ширину, контратаковали. Впереди ответный поединок в Лиссабоне, но до него ещё важная игра с «Жил Висенте» в чемпионате. Шансы остаются, и вопрос о том, кто пройдёт дальше, ещё не снят.

Да, первый тайм провели, по сути, без моментов, не били по воротам. Первый пропущенный гол – был обрез в центре поля, потеря мяча, за которую «Шахтер» нас наказал. Мы делали всё возможное, чтобы изменить результат и не проиграть. Но ещё раз подчеркну, что всё решится во втором матче.

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Авербуx
Авербуx
сегодня в 02:34
Это наврядли.
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