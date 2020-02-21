Бартомеу: «Несправедливо, что „Леганес“ не может купить замену Брейтуэйту»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал трансфер нападающего «Леганеса» Мартина Брейтуэйта.
Мы заплатили отступные за игрока, следуя правилам. В то же время мы считаем, что этот пункт правил должен быть пересмотрен. Несправедливо, что «Леганес» сейчас не может никого подписать.
Проанализировав разных футболистов, мы остановились на Мартине. Считаем, что этот трансфер поможет нам выиграть два оставшихся трофея.
Он подписал контракт на 4 с половиной гола и прибыл, чтобы помочь нам сейчас и в будущем.
Ранее генеральный директор «Леганеса» Мартин Ортега заявил, что клубу был нанесён огромный ущерб, и он не собирался вести переговоров с «Барселоной»