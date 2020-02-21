Бартомеу: «Несправедливо, что „Леганес“ не может купить замену Брейтуэйту»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу прокомментировал трансфер нападающего «Леганеса» .

Мы заплатили отступные за игрока, следуя правилам. В то же время мы считаем, что этот пункт правил должен быть пересмотрен. Несправедливо, что «Леганес» сейчас не может никого подписать.

Проанализировав разных футболистов, мы остановились на Мартине. Считаем, что этот трансфер поможет нам выиграть два оставшихся трофея.

Он подписал контракт на 4 с половиной гола и прибыл, чтобы помочь нам сейчас и в будущем.