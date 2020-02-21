ГлавнаяНовости

Матвиенко: «Могли обыграть „Бенфику“ и с большим счётом»

сегодня, 02:07
ШахтерЛоготип футбольный клуб Шахтер (Донецк)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал домашнюю победу над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Наверное, если бы нам перед матчем сказали, что выиграем 2:1, мы бы обрадовались. Всё-таки первая встреча в году, а «Бенфика» сейчас на ходу. Мы создали больше моментов, однако пропустили нелепый гол, так что могли победить с большим счётом.

Тяжело было, когда «Бенфика» перехватывала инициативу и забила. Но контролировать мяч и игру всегда легче, поэтому последние десять минут в каждом из таймов, когда они больше владели мячом, были сложными.

Не было контратак, которыми славится «Бенфика»? Не знаю, может быть, они выбрали другой план на эту игру. Мы тактически сыграли хорошо: правильно располагались, контролировали мяч, принимали между линиями. Посмотрим, что будет в ответном матче. Ничего ещё не ясно, и на выезде наверняка придётся трудно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бруну Лаге: «Дома сделаем всё возможное, чтобы пройти „Шахтер“»
Сегодня, 02:22 Комментарии0
Сульшер: «Поле, мяч и погода не способствовали игре в футбол»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Эллардайс: «Защита - это искусство, но Симеоне уничтожили бы за это в АПЛ»
Вчера, 22:03 Комментарии4
Траоре: «Сейчас я очень счастлив в „Вулверхэмптоне“»
Вчера, 21:54 Комментарии3
Джейми Реднапп: «Сейчас Де Брюйне с огромным отрывом лучший игрок АПЛ»
Вчера, 21:34 Комментарии4
Маротта прокомментировал похвалу Месси в адрес Мартинеса
Вчера, 21:34 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 02:16
В Португалии вам ловить нечего.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100