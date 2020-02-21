Матвиенко: «Могли обыграть „Бенфику“ и с большим счётом»

Защитник «Шахтера» прокомментировал домашнюю победу над «Бенфикой» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Наверное, если бы нам перед матчем сказали, что выиграем 2:1, мы бы обрадовались. Всё-таки первая встреча в году, а «Бенфика» сейчас на ходу. Мы создали больше моментов, однако пропустили нелепый гол, так что могли победить с большим счётом.

Тяжело было, когда «Бенфика» перехватывала инициативу и забила. Но контролировать мяч и игру всегда легче, поэтому последние десять минут в каждом из таймов, когда они больше владели мячом, были сложными.

Не было контратак, которыми славится «Бенфика»? Не знаю, может быть, они выбрали другой план на эту игру. Мы тактически сыграли хорошо: правильно располагались, контролировали мяч, принимали между линиями. Посмотрим, что будет в ответном матче. Ничего ещё не ясно, и на выезде наверняка придётся трудно.