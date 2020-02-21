Сульшер: «Поле, мяч и погода не способствовали игре в футбол»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвёл итоги первого выездного матча против «Брюгге» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Это было сложная игра против хорошо организованной команды, проходившая в непростых условиях.

Думаю, это был не лучший матч для просмотра. Небрежный с точки зрения концентрации обеих команд, но состояние поля и мяч всё усложняли. Можете спросить у любого из игроков. Такой мяч не помогает вам играть в футбол.

Подробнее о мяче? Он просто другой, им трудно играть, можете взять один и попробовать. Но им играют обе команды. Условия матча были не очень хорошими: ветер, дождь.

В любом случае, обе команды пропустили странные голы. Они после неудачного вбрасывания, мы – после их дальнего выноса вперёд. Обеим командам не хватило концентрации.