ГлавнаяНовости

Сульшер: «Поле, мяч и погода не способствовали игре в футбол»

сегодня, 01:35
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвёл итоги первого выездного матча против «Брюгге» (1:1) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Это было сложная игра против хорошо организованной команды, проходившая в непростых условиях.

Думаю, это был не лучший матч для просмотра. Небрежный с точки зрения концентрации обеих команд, но состояние поля и мяч всё усложняли. Можете спросить у любого из игроков. Такой мяч не помогает вам играть в футбол.

Подробнее о мяче? Он просто другой, им трудно играть, можете взять один и попробовать. Но им играют обе команды. Условия матча были не очень хорошими: ветер, дождь.

В любом случае, обе команды пропустили странные голы. Они после неудачного вбрасывания, мы – после их дальнего выноса вперёд. Обеим командам не хватило концентрации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эллардайс: «Защита - это искусство, но Симеоне уничтожили бы за это в АПЛ»
Вчера, 22:03 Комментарии4
Траоре: «Сейчас я очень счастлив в „Вулверхэмптоне“»
Вчера, 21:54 Комментарии3
Джейми Реднапп: «Сейчас Де Брюйне с огромным отрывом лучший игрок АПЛ»
Вчера, 21:34 Комментарии4
Маротта прокомментировал похвалу Месси в адрес Мартинеса
Вчера, 21:34 Комментарии1
Месси: «Суарес способен помочь Мартинесу устроиться в „Барселоне“»
Вчера, 20:48 Комментарии9
Руди Гарсия: «Нужно грамотно обороняться, чтобы сдержать Роналду»
Вчера, 20:45 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:38
Добротный , дворовый футбол показали команды ! )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100