В Сети появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон. Источник предоставляет сразу три комплекта туринцев.
Ранее стало известно, что третья форма «Барселоны» на сезон-2020/21 будет розовой.
В Сети появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон. Источник предоставляет сразу три комплекта туринцев.
Ранее стало известно, что третья форма «Барселоны» на сезон-2020/21 будет розовой.
Сойдет.
Сойдет.
Вторая...просто невзрачная....и тусклая....
Третья...рыжий гранит......вообще без комментариев...она наверно в одном экземпляре...и так понятно для Кого...)))
Розовую не показали...жаль...походу самая брутальная...)))
Вторая...просто невзрачная....и тусклая....
Третья...рыжий гранит......вообще без комментариев...она наверно в одном экземпляре...и так понятно для Кого...)))
Розовую не показали...жаль...походу самая брутальная...)))