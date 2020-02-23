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Появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон

сегодня, 12:24

В Сети появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон. Источник предоставляет сразу три комплекта туринцев. 

Появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон Появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон Появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон

Ранее стало известно, что третья форма «Барселоны» на сезон-2020/21 будет розовой.

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Все комментарии
allemz
allemz ответил Я И Блан
сегодня в 13:26
Последняя блювотина какая-та.
В Италии тоже испытывают нехватку тряпочек для защиты от заразившихся коронавирусом.
Сойдет.
marvel777
marvel777
сегодня в 13:24
без трэша как обычно не обошлось
adeptch69
adeptch69
сегодня в 13:11
Первая закос под Реал ))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:10
Первая...полицейский в погонах с тремя галстуками....
Вторая...просто невзрачная....и тусклая....
Третья...рыжий гранит......вообще без комментариев...она наверно в одном экземпляре...и так понятно для Кого...)))

Розовую не показали...жаль...походу самая брутальная...)))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:01
Лично мне по душе такой вариант. Весьма приятная цветовая гамма (третий спорен, но в альтернативном комплекте команда редко выступает, как правило, поэтому норм). Полосы как будто кистью малярной рисовали, но смотрится прикольно. Интереснее текущего комплекта во всяком случае.
juvenale
juvenale
сегодня в 12:51
как форма Реала,только с полосками
juvenale
juvenale
сегодня в 12:49
шикарная
Baggio R.
Baggio R. ответил Gelious
сегодня в 12:46
Реал за решеткой)
Я И Блан
Я И Блан
сегодня в 12:44
Последняя блювотина какая-та.
Gelious
Gelious
сегодня в 12:33
Первую форму как будто с Мадрида сняли
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