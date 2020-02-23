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сегодня, 12:24

В Сети появились фотографии возможной формы «Ювентуса» на следующий сезон. Источник предоставляет сразу три комплекта туринцев.

Ранее стало известно, что третья форма «Барселоны» на сезон-2020/21 будет розовой.