Финал Кубка Легенд завершился скандалом

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сегодня, 00:52

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Сначала при счете 4:4 главный арбитр встречи Александра Пономарева показала две красные карточки за разговоры игрокам команды звезд и . В итоге соперник российской сборной в знак протеста в полном составе покинули поле. Через 10 минут сборная звезд вернулась на поле, при этом судья отменила оба удаления и показала Бенаюну и Риисе по желтой карточке.

На этом скандал не закончился. Основное время встречи завершилось со счетом 6:5 в пользу Сборной звезд, однако Пономарева не дала свисток об окончании матча. Когда сборная звезд начала праздновать победу, в их ворота влетел мяч. В итоге счет стал ничейным 6:6, при этом игроки команды звезд отказались бить послематчевые пенальти. В результате победителем объявили сборную России. Но тут вмешались болельщики, которые встретили данное решение неодобрительным гулом.

В конце концов был утвержден итоговый счет финала 6:5 в пользу Сборной звезд.

Еще большь фото со скандального финала тут.