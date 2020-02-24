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Финал Кубка Легенд завершился скандалом

сегодня, 00:52

Финальный матч Кубка Легенд, в котором встречались сборная России и команда звезд, завершился громким скандалом.

Сначала при счете 4:4 главный арбитр встречи Александра Пономарева показала две красные карточки за разговоры игрокам команды звезд Йосси Бенаюну и Йону-Арне Риисе. В итоге соперник российской сборной в знак протеста в полном составе покинули поле. Через 10 минут сборная звезд вернулась на поле, при этом судья отменила оба удаления и показала Бенаюну и Риисе по желтой карточке.

На этом скандал не закончился. Основное время встречи завершилось со счетом 6:5 в пользу Сборной звезд, однако Пономарева не дала свисток об окончании матча. Когда сборная звезд начала праздновать победу, в их ворота влетел мяч. В итоге счет стал ничейным 6:6, при этом игроки команды звезд отказались бить послематчевые пенальти. В результате победителем объявили сборную России. Но тут вмешались болельщики, которые встретили данное решение неодобрительным гулом.

В конце концов был утвержден итоговый счет финала 6:5 в пользу Сборной звезд.

Финал Кубка Легенд завершился скандалом

Еще большь фото со скандального финала тут.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:41
а ниче так бабенка
Sunny.
Sunny.
сегодня в 01:10
Позорники, надо было Безбородова позвать или Лапочкина на крайняк Вилкова - уних опыт имеется ))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:07
Опять Росия опозорилась.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 01:02
Молодец девчонка! Мало поиздевалась, надо было еще что-нибудь придумать. Мало эти п..доры над нашими спортсменами издеваются. Обыск в день гонки-легко, допинг-тест по 8 часов запросто, проблемы с визами- да не вопрос. Зря победу отдали, зря(
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 00:56
Чё не смеётесь? Не смешно? Это Россия!
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