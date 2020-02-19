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Врачи тульского «Арсенала» оказали помощь человеку во время полёта

сегодня, 10:39

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что врачи команды оказали помощь человеку, которому стало плохо во время полёта.

Команда регулярным рейсом из аэропорта Шереметьево прилетела в Анталью. Во время полёта один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно пришли на помощь главный врач красно-жёлтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Наши врачи быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру. По прилёте в аэропорт Антальи передали его в руки турецких медиков.

Тем временем состав «Арсенала» пополнил экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:53
Пушкари всегда готовы на земле и на воздухе.
Благодарность им. Этим пассажиром мог оказаться каждый, поэтому народ не скупись на добрые слова).
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