Врачи тульского «Арсенала» оказали помощь человеку во время полёта

Пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что врачи команды оказали помощь человеку, которому стало плохо во время полёта.
Команда регулярным рейсом из аэропорта Шереметьево прилетела в Анталью. Во время полёта один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Незамедлительно пришли на помощь главный врач красно-жёлтых Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Наши врачи быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру. По прилёте в аэропорт Антальи передали его в руки турецких медиков.
Тем временем состав «Арсенала» пополнил экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин.
Благодарность им. Этим пассажиром мог оказаться каждый, поэтому народ не скупись на добрые слова).
Благодарность им. Этим пассажиром мог оказаться каждый, поэтому народ не скупись на добрые слова).