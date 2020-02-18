Тренерский штаб сборной России наблюдал за игрой Кудряшова в «Антальяспоре»

Твиттер сборной России сообщает, что тренерский штаб национальной команды во главе со Станиславом Черчесовым посетил матч Кубка Турции между «Антальяспором» и «Касымпашой».
Тренеры сборной наблюдали за игрой защитника национальной команды Федора Кудряшова. Футболист начал матч в запасе, но сразу после перерыва вышел на поле.
«Антальяспор» сыграл вничью (1:1) и пробился в полуфинал Кубка Турции.
В полуфинале турнира соперником команды Кудряшова будет «Аланияспор».
Недавно появилась информация, что Кудряшов может перейти в один из топ-клубов Турции.