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Слуцкий и Дзюба пожали друг другу руки после «войны» в Инстаграме

сегодня, 11:20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким на сборах в Турции.

Напомним, что недавно Слуцкий и Дзюба обменялись серией подколов в адрес друг друга в Инстаграме. 

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LOpp
LOpp
сегодня в 12:20
shlomo
shlomo
сегодня в 12:16
Ну потрындели, повеселили....и разошлись
makkie
makkie
сегодня в 12:04
Просто неделя наших в Европе:

Смолов - гол
Черышев - гол
Головин - голевая
Дзюба - Артём
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:46
Дзюба ищет себе клуб !)
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 11:28
пиарщики никчемные! и одному и другому подошел алис
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