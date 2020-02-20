Слуцкий и Дзюба пожали друг другу руки после «войны» в Инстаграме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким на сборах в Турции.
Напомним, что недавно Слуцкий и Дзюба обменялись серией подколов в адрес друг друга в Инстаграме.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба встретился с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким на сборах в Турции.
Напомним, что недавно Слуцкий и Дзюба обменялись серией подколов в адрес друг друга в Инстаграме.
Смолов - гол
Черышев - гол
Головин - голевая
Дзюба - Артём
Смолов - гол
Черышев - гол
Головин - голевая
Дзюба - Артём