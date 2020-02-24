Анри: «„Ливерпуль“ очень быстро двигается»

Бывший форвард сборной Франции и «Арсенала» рассказал об уровне интенсивности в АПЛ :

В АПЛ очень высоки интенсивность и ритм. «Ливерпуль» очень быстро двигается, поэтому ты устаешь, когда смотришь их матчи.

Когда играешь против «Манчестер Сити», то тебя сразу же прессингуют, невозможно даже оглянуться. Если ты с мячом, то возле тебя уже трое игроков соперника. В английской Премьер-Лиге очень высокая интенсивность.