Анри: «„Ливерпуль“ очень быстро двигается»

Бывший форвард сборной Франции и «Арсенала» Тьерри Анри рассказал об уровне интенсивности в АПЛ:
В АПЛ очень высоки интенсивность и ритм. «Ливерпуль» очень быстро двигается, поэтому ты устаешь, когда смотришь их матчи.
Когда играешь против «Манчестер Сити», то тебя сразу же прессингуют, невозможно даже оглянуться. Если ты с мячом, то возле тебя уже трое игроков соперника. В английской Премьер-Лиге очень высокая интенсивность.
Ранее экс-наставник «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «Ливерпуль» может пройти весь розыгрыш АПЛ без поражений.