Симеоне: «Коке – капитан и талисман „Атлетико“, понимает что нужно команде»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Примеры над «Вильярреалом» (3:1).

Мората и Корреа проделали отличную работу, имея много сил для прессинга. Они оба в превосходной форме и мы очень рады конкуренции в команде. Триппьер и Феликс снова на поле, Карраско набирает форму, Врсалько очень силен, Витоло показал отличную игру, замены добавили свежести.

Коке - капитан и талисман, один из старожилов команды, как и Сауль, Хименес и Парти. Он понимает что нужно команде, и превосходит многих в плане тактики.

Возможно его пасы неторопливы, но он знает свое дело. Он может играть справа, в центре. Он и Сауль способны действовать на любой позиции.