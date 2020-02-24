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Симеоне: «Коке – капитан и талисман „Атлетико“, понимает что нужно команде»

сегодня, 08:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура Примеры над «Вильярреалом» (3:1).

Мората и Корреа проделали отличную работу, имея много сил для прессинга. Они оба в превосходной форме и мы очень рады конкуренции в команде. Триппьер и Феликс снова на поле, Карраско набирает форму, Врсалько очень силен, Витоло показал отличную игру, замены добавили свежести.

Коке - капитан и талисман, один из старожилов команды, как и Сауль, Хименес и Парти. Он понимает что нужно команде, и превосходит многих в плане тактики.

Возможно его пасы неторопливы, но он знает свое дело. Он может играть справа, в центре. Он и Сауль способны действовать на любой позиции.

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