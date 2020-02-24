Бензема: «„Реал“ будет отталкиваться от себя в матче с „Ман Сити“»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал предстоящую первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»:
«Манчестер Сити» - хорошая команда с очень хорошим тренером. Они много владеют мячом и не боятся делать множество передач. Это будет равная игра.
У «Реала» нет особого плана. Нашей целью является победа в каждом матче. Мы думаем о себе и будет отталкиваться от себя. Однако, конечно, мы следим за соперником.
Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму и может пропустить более 2 месяцев. Таким образом, он не сыграет с «Ман Сити».