Бензема: «„Реал“ будет отталкиваться от себя в матче с „Ман Сити“»

Форвард «Реала» прокомментировал предстоящую первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» - хорошая команда с очень хорошим тренером. Они много владеют мячом и не боятся делать множество передач. Это будет равная игра.

У «Реала» нет особого плана. Нашей целью является победа в каждом матче. Мы думаем о себе и будет отталкиваться от себя. Однако, конечно, мы следим за соперником.