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Бензема: «„Реал“ будет отталкиваться от себя в матче с „Ман Сити“»

сегодня, 08:32
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити26.02.2020 в 23:00 Не начался

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал предстоящую первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»:

«Манчестер Сити» - хорошая команда с очень хорошим тренером. Они много владеют мячом и не боятся делать множество передач. Это будет равная игра.

У «Реала» нет особого плана. Нашей целью является победа в каждом матче. Мы думаем о себе и будет отталкиваться от себя. Однако, конечно, мы следим за соперником.

Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму и может пропустить более 2 месяцев. Таким образом, он не сыграет с «Ман Сити». 

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Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:38
Ну посмотрим на игру......
Nafnafik
Nafnafik
сегодня в 08:34
МС победит.
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