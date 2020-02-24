Сульшер: «Бруну Фернандеш - смесь Скоулза и Верона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» похвалил полузащитника клуба :

Думаю, что для сегодняшнего трансферного рынка мы заключили отличную сделку с Бруну. Болельщики привыкли к игрокам с таким менталитетом и уровнем. У него есть все атрибуты футболиста МЮ . Все это фанаты нашего клуба видели много-много раз.

Он сразу же заявил о себе. Он требовал мяч на первой тренировке. С первой минуты своего матча Фернандеш заявил о себе. Он сходу был уверен в себе. А ведь некоторым игрокам нужно время для адаптации.

Думаю, что Бруну Фернандеш является некой смесью Скоулза и Верона. У него есть уровень обоих этих футболистов и темперамент Верона.