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Сульшер: «Бруну Фернандеш - смесь Скоулза и Верона»

сегодня, 08:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер похвалил полузащитника клуба Бруну Фернандеша:

Думаю, что для сегодняшнего трансферного рынка мы заключили отличную сделку с Бруну. Болельщики привыкли к игрокам с таким менталитетом и уровнем. У него есть все атрибуты футболиста МЮ. Все это фанаты нашего клуба видели много-много раз.

Он сразу же заявил о себе. Он требовал мяч на первой тренировке. С первой минуты своего матча Фернандеш заявил о себе. Он сходу был уверен в себе. А ведь некоторым игрокам нужно время для адаптации. 

Думаю, что Бруну Фернандеш является некой смесью Скоулза и Верона. У него есть уровень обоих этих футболистов и темперамент Верона.

Ранее Фернандеш прокомментировал победу МЮ над «Уотфордом».

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:50
Много хвалебных слов. Может превратиться в Мхитаряна или закончит как Депай в МЮ.
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