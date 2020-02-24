Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»

Полузащитник «Реала» Родриго пропустит Эль Класико с «Барселоной».
19-летний игрок получил красную карточку в матче за дубль «сливочных» - «Кастилью». Вторая команда мадридцев играла с «Сан-Себастьяном» в матче Сегунды Б и выиграла со счетом 2:0.
Молодой бразилец на 87-й минуте забил гол после сольного прорыва с центра. Родриго получил вторую желтую карточку за то, что встал прямо перед голкипером и начал бурно праздновать свой мяч.
Согласно регламенту, 19-летний хавбек не сможет помочь «Реалу» в игре с «Барселоной».
Ранее стало известно, что из-за травмы Эль Класико пропустит полузащитник «сливочных» Эден Азар.
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