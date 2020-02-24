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Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»

сегодня, 10:02
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона01.03.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Родриго пропустит Эль Класико с «Барселоной».

19-летний игрок получил красную карточку в матче за дубль «сливочных» - «Кастилью». Вторая команда мадридцев играла с «Сан-Себастьяном» в матче Сегунды Б и выиграла со счетом 2:0.

Молодой бразилец на 87-й минуте забил гол после сольного прорыва с центра. Родриго получил вторую желтую карточку за то, что встал прямо перед голкипером и начал бурно праздновать свой мяч.

Согласно регламенту, 19-летний хавбек не сможет помочь «Реалу» в игре с «Барселоной».

Родриго не сыграет в Эль Класико из-за удаления в матче за «Кастилью»

Ранее стало известно, что из-за травмы Эль Класико пропустит полузащитник «сливочных» Эден Азар.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 11:48
Короче без шансов для Реала, в победе Барселоны нет сомнения, вопрос в том, будет ли разгром или нет
ДСА
ДСА
сегодня в 10:58
Перестарался в дубле.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 10:30
Он и так не играл последние три игры. И желтая по делу. А ситуация вообще не понятная. Зачем вратарь подбежал и что сказал ( да конечно даже если с его стороны словами была какая то провокация он все равно не должен был реагировать ). И получил ли голкипер жёлтую, вроде как в его сторону с жёлтой уходил судья.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:11
А у парня проблемы с головой!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:05
56...
Аpбитр
Аpбитр ответил brodaga 05
сегодня в 10:04
Привет а почему у кого номер не минус очки и тем боле если он капитан ..
Добрый день.
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