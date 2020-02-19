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Футболист получил бан на пять лет за укус игрока за пенис

сегодня, 16:16

Сообщается, что во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию на пять лет.  

Неприятный инцидент произошел после матча любительской лиги «Тервилль» — «Сотрих» (1:1). На парковке возле стадиона между игроками двух команд произошел конфликт. Один из игроков «Тервиля» попытался разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» укусил его ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и он вынужден был пропустить четыре дня. В наказание игрок «Сотриха» был отстранён от футбола сроком на пять лет. Его оппонент по драке дисквалифицирован на шесть месяцев.

Напомним, что недавно в Парагвае футболист укусил соперника за голову.

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Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 17:29
Они на коленях что ли дрались?)
wingback
wingback
сегодня в 17:25
Прям как в спартаке...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:05
Голубая луна до добра не доводит.
Izmar
Izmar
сегодня в 16:54
10 швов на интимном месте во Франции очень круто.
neomessi
neomessi
сегодня в 16:53
Роналду!!!!!!!! Твой выход.
Пригласи чувака в юве. Вот будете ходить и кусать у друг друга.
Red_team
Red_team
сегодня в 16:50
Ну пусть еще больше ЛГБТ поддерживают, скоро те совсем обнаглеют и не только прикусывать, но и присовывать начнут прям на поле
berda2003
berda2003
сегодня в 16:50
всё-таки хрен редьки слаще, даже у любителей...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:47
то есть парень подошел разнять, а его укусили за пипку?)))) ахахах...... щас наверно жалеет, что влез в их разборки))
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 16:41
Франция, там свои нравы.
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 16:36
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Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 16:36
Может это была семейная ссора. Их там в толерантной европе не поймёшь
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:34
а может он ему сказал -" накося выкуси", вот он и вкусил
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:31
Значит скоро перейдет в юве
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 16:26
Решил, что хрен тоже мясо. Аха-ха)
Очень важная новость. Может её на главную?)
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 16:26
Обрезание по-французски.
FERIS
FERIS
сегодня в 16:23
Звери а не люди.
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