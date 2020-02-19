Футболист получил бан на пять лет за укус игрока за пенис

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сегодня, 16:16

Сообщается, что во Франции футболист укусил соперника за пенис и получил дисквалификацию на пять лет.

Неприятный инцидент произошел после матча любительской лиги «Тервилль» — «Сотрих» (1:1). На парковке возле стадиона между игроками двух команд произошел конфликт. Один из игроков «Тервиля» попытался разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» укусил его ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и он вынужден был пропустить четыре дня. В наказание игрок «Сотриха» был отстранён от футбола сроком на пять лет. Его оппонент по драке дисквалифицирован на шесть месяцев.

Напомним, что недавно в Парагвае футболист укусил соперника за голову.