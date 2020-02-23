Рамоса могут дисквалифицировать на матч с «Барселоной»

Капитан «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч против «Барселоны» в чемпионате Испании. Руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания Рамоса после недавнего матча с «Леванте».
Напомним, что Рамос после игры с «Леванте» подверг жесткой критике арбитра встречи Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.
Если Вы сами называете такое "чих", а кстати в отношении кого? В отношении "арбитра" или пользователей? Думаю это как минимум не культурно и неуважительно по отношению как к сотрудникам, так и пользователям сайта!
Если Вы сами называете такое "чих", а кстати в отношении кого? В отношении "арбитра" или пользователей? Думаю это как минимум не культурно и неуважительно по отношению как к сотрудникам, так и пользователям сайта!
Закроем вопрос, не обязаны отчитываться за каждый чих.
Закроем вопрос, не обязаны отчитываться за каждый чих.