Рамоса могут дисквалифицировать на матч с «Барселоной»

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сегодня, 20:23

Капитан «Реала» может быть дисквалифицирован на матч против «Барселоны» в чемпионате Испании. Руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания Рамоса после недавнего матча с «Леванте».

Напомним, что Рамос после игры с «Леванте» подверг жесткой критике арбитра встречи Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.