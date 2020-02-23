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Рамоса могут дисквалифицировать на матч с «Барселоной»

сегодня, 20:23

Капитан «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч против «Барселоны» в чемпионате Испании. Руководство Ла Лиги рассмотрит высказывания Рамоса после недавнего матча с «Леванте».

Напомним, что Рамос после игры с «Леванте» подверг жесткой критике арбитра встречи Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.

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VIPded
VIPded
сегодня в 21:06
Лучше бы от двух матчей отстранить, но других!!
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexgurzan
сегодня в 21:05
Перманент выдан. Не беспокойтесь за чужие баны. Закроем вопрос, не обязаны отчитываться за каждый чих.
Да и к то муже, мы не просим Вас отчитываться за каждый "!чих" как Вы говорите, но Вы отменили бан вашего же коллеги, причём бан был серьёзный и тут же баните за.. да ни за что! Вот поэтому и возникают вопросы!!! Неужели Вы этого сами не понимаете?
Если Вы сами называете такое "чих", а кстати в отношении кого? В отношении "арбитра" или пользователей? Думаю это как минимум не культурно и неуважительно по отношению как к сотрудникам, так и пользователям сайта!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:03
К Эль Классико надо подвести всех сильнейших и статусных, так что руководству Ла Лиги не выгодно это делать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:58
Надо помиловать.
Байкал-38
Байкал-38 ответил alexgurzan
сегодня в 20:57
Перманент выдан. Не беспокойтесь за чужие баны. Закроем вопрос, не обязаны отчитываться за каждый чих.
Перманент кому? Ну во первых я не просил такого, во вторых о котором бане я говорил он никак на перманент не тянул, да и посмотрел он до сих пор там на суточном. Неужели одному из клонов князя? Я в недоумении!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 20:54
Давно пора
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:53
Рамоса наказать должны, так как он берега не видит, но с Барсой надо выпустить, что бы отмазок не было!!! А то решил легко отделаться.....
alexgurzan
alexgurzan ответил Байкал-38.
сегодня в 20:53
Да я Вам больше скажу, что этот акк только для троллинга и создан, но давать бан за обычный коммент, это некрасиво! Правильнее дать перманент или не трогать вообще!!! Кого он там конкретно оскорбил? Если учесть, что его коммент был первым. По поводу дружбы, Вы уж извините, но все же видят о Вашей дружбе с князем не на пустом же месте разговоры берутся!!! Вы меня знаете, я хоть и не сахар, но оскорблении в отношении как админов, так и пользователей не делаю!!! Было несколько раз, и то очень давно, но скорее всего опять же по просьбе таких пользователей как князь и назар, но там наверное я сам совершал ошибки!
Перманент выдан. Не беспокойтесь за чужие баны.
Закроем вопрос, не обязаны отчитываться за каждый чих.
MORGENSHTERN
MORGENSHTERN
сегодня в 20:49
Решил слиться. Бросить своих когда он нужен. Классико без Рамоса... ну !ЁЁЁЁЁ
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:45
Этого лицемера давно надо было бы отстанить пожизненно,так как демонстративно,открыто наносит травмы соперникам.
STVA 1
STVA 1 ответил Дон Диего
сегодня в 20:43
Действительно, это же ведь Барса виновата в бездарно проигранном Реалом матче))) 🤣🤣🤣
112910415
112910415
сегодня в 20:33
оштрафовать на месячный оклад ... и пусть играет
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 20:25
Кабинетные приёмы в самый раз. Полки барселонского и туринского "грандов" уже заставлены металлоломом.
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:24
тебас отмажет подлеца
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