«Ман Сити» попросит рассмотреть спонсорские контракты ПСЖ и «Ювентуса»

«Манчестер Сити» готовится оспаривать в CAS свою двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках от УЕФА.
«Горожане» попросят Спортивный арбитражный суд рассмотреть спонсорские контракты «Пари Сен-Жермен». Руководство английского клуба считает, что к парижанам следствие УЕФА относится иначе. «Манчестер Сити» не понимает, почему ПСЖ не получил наказания за крупные трансферы форвардов Неймара и Килиана Мбаппе.
«Горожане» хотят проверить спонсорский контракт между «Ювентусом» и компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерну Fiat. Отметим, что только с автомобильного концерна спонсорские выплаты туринцев увеличились на 20,7 млн фунтов.
Шейхи сдадут всех!
Шейхи сдадут всех!
Волейбол от де Лигта, нырки от Роналду, травмирование соперников от Рабьо и Матиюди - им что, всё позволено что ли? Этот клуб вообще можно на полвека от ЛЧ отлучить, всё равно они там лишь статисты.
Волейбол от де Лигта, нырки от Роналду, травмирование соперников от Рабьо и Матиюди - им что, всё позволено что ли? Этот клуб вообще можно на полвека от ЛЧ отлучить, всё равно они там лишь статисты.
Если вы обгадились по полной,то не зачем кивать на друих.
ман сити ведут себя как крысы.
Если вы обгадились по полной,то не зачем кивать на друих.
ман сити ведут себя как крысы.