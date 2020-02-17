«Ман Сити» попросит рассмотреть спонсорские контракты ПСЖ и «Ювентуса»

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сегодня, 09:46

«Манчестер Сити» готовится оспаривать в CAS свою двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках от УЕФА .

«Горожане» попросят Спортивный арбитражный суд рассмотреть спонсорские контракты «Пари Сен-Жермен». Руководство английского клуба считает, что к парижанам следствие УЕФА относится иначе. «Манчестер Сити» не понимает, почему ПСЖ не получил наказания за крупные трансферы форвардов Неймара и .

«Горожане» хотят проверить спонсорский контракт между «Ювентусом» и компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерну Fiat. Отметим, что только с автомобильного концерна спонсорские выплаты туринцев увеличились на 20,7 млн фунтов.