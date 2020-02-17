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«Ман Сити» попросит рассмотреть спонсорские контракты ПСЖ и «Ювентуса»

сегодня, 09:46

«Манчестер Сити» готовится оспаривать в CAS свою двухлетнюю дисквалификацию в еврокубках от УЕФА.

«Горожане» попросят Спортивный арбитражный суд рассмотреть спонсорские контракты «Пари Сен-Жермен». Руководство английского клуба считает, что к парижанам следствие УЕФА относится иначе. «Манчестер Сити» не понимает, почему ПСЖ не получил наказания за крупные трансферы форвардов Неймара и Килиана Мбаппе.

«Горожане» хотят проверить спонсорский контракт между «Ювентусом» и компанией Jeep, которая принадлежит семье владельца клуба Андреа Аньелли и концерну Fiat. Отметим, что только с автомобильного концерна спонсорские выплаты туринцев увеличились на 20,7 млн фунтов.

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борька
борька
сегодня в 10:11
Жаба душит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:11
Походу, намечается грандиозный шухер ;)
Шейхи сдадут всех!
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 10:08
Почему только спонсорский контракт Ювентуса? А разве регулярные пенальти в добавленное время не настораживают? Разве отмена чистых мячей соперников туринцев не наводит на мысли? Или может быть удаления игроков соперника на ровном месте ни о чём не говорит?
Волейбол от де Лигта, нырки от Роналду, травмирование соперников от Рабьо и Матиюди - им что, всё позволено что ли? Этот клуб вообще можно на полвека от ЛЧ отлучить, всё равно они там лишь статисты.
feris1
feris1
сегодня в 10:03
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:59
    парижу ниче не будет, а юве в серию б давно пора или пониже
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 09:56
    Чтобы отмазаться самим ,нужно остальных сдать. Нормально, чё...
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:49
    " Начальник, не обижай, всех пацанов тебе сдам ! "
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