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Матч «Ювентус» - «Интер» может пройти без зрителей

сегодня, 19:18

Несколько встреч 26-го тура чемпионата Италии могут пройти без зрителей.

В число этих игр вошли: «Ювентус» - «Интер», «Удинезе» - «Фиорентина», «Милан» - «Дженоа», «Сассуоло» - «Брешиа» и «Парма» - СПАЛ. Центральный матч тура между «старой синьорой» и «нерадзурри» могли вообще перенести. Однако из-за предстоящих полуфинальных встреч Кубка Италии нет возможности перенести эти матчи.

Президент Серии А Паоло Даль Пино направил письмо правительству Италии с просьбой разрешить сыграть встречи без зрителей в регионах, где уже обнаружен коронавирус, а не переносить их.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о том, что правительство может перенести все спортивные соревнования на этой неделе.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:27
Самое правильное решение.
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:22
Макаронавирус! :)
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 21:22
Будут Орсато, Банти, Валери, Иррати тёмные дела мутить. Как это знакомо!
офигенный
офигенный
сегодня в 21:21
АФИГЕТЬ
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 21:16
если и будут зрители,то будут сидеть с марлевыми повязками!
BagioR
BagioR ответил КюнваГ
сегодня в 21:14
Пидринтерасты тоже играют. У них ответка с Лудогорцем
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 21:14
Ювентус победит!
Авербуx
Авербуx
сегодня в 21:00
Он и так никому не интересен.
КюнваГ
КюнваГ
сегодня в 21:00
Пока всё на руку Интеру. Тур пропустили, теперь подойдут отдохнувшие, а Ювентус будет после выездного матча ЛЧ да ещё и без поддержки трибун. Справедливее было бы перенести игру.
112910415
112910415
сегодня в 20:57
кто бы мог подумать, что такое возможно !
Action
Action
сегодня в 20:39
Лишить Интер всех очков, т.к. его владельцы привезли короновирус
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Иоанн Рюрикович
сегодня в 20:35
Это скорее проделки римских выскочек,чем Интера...
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 20:21
В том же Турине отменили матч Торино - Парма вчера.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 20:20
В турине игру на 3 месяца перенесут,те могут(((( хаахха
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:07
Как бы в Россию вирус не попал. В угоду столичных могут вообще всё отменить.
drug01
drug01
сегодня в 20:02
Играть надо......даже без зрителей,смотреть по телеку и обязательно с шумом....
h8you
h8you
сегодня в 19:53
это будет просто позором...ключевой матч сезона,в котором возможно решается чемпионство и Ювентус лишится своего преимущества...при том,что Юве никогда не проигрывал ключевые матчи на этом стадионе
particular
particular
сегодня в 19:49
Матчи без зрителей, навряд ли, остановят вирус... А вот недовольство и реакция болельщиков, однозначно, прибавит проблем многим..:))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:47
Бздят конечно, особенно Роналду.
beefs
beefs
сегодня в 19:43
Чудеса да и только...
Gurben
Gurben
сегодня в 19:43
Жаль, что такой футбол без зрителей.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 19:41
Нехорошие дела,если всё это продолжиться возможно некоторые турниры останутся недоигранны
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:32
Недавно узнал что именно в Турине самая большая китайская диаспора в Италии.Вот хде рассадник заразы договоровируса)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:29
Вот те раз, надо же этому вирусу обьявиться.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:29
Просто на это го..никто смотреть даже не хочет)))
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 19:25
Опять в турине воду мутят)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 19:25
Китайское 62о уже кругом((
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 19:22
Снова грязные игры китайского картона((
Пытаются своим картоновирусом лишить Юве преимущества своего поля.
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