Матч «Ювентус» - «Интер» может пройти без зрителей

1582561132

сегодня, 19:18

Несколько встреч 26-го тура чемпионата Италии могут пройти без зрителей.

В число этих игр вошли: «Ювентус» - «Интер», «Удинезе» - «Фиорентина», «Милан» - «Дженоа», «Сассуоло» - «Брешиа» и «Парма» - СПАЛ . Центральный матч тура между «старой синьорой» и «нерадзурри» могли вообще перенести. Однако из-за предстоящих полуфинальных встреч Кубка Италии нет возможности перенести эти матчи.

Президент Серии А Паоло Даль Пино направил письмо правительству Италии с просьбой разрешить сыграть встречи без зрителей в регионах, где уже обнаружен коронавирус, а не переносить их.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал о том, что правительство может перенести все спортивные соревнования на этой неделе.