Самоуничтожающийся ПСЖ

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сегодня, 10:31

В Париже снова проблемы. Пропал баланс, исчезла химия, начались нервные срывы. «Соккер.ру» - об очередном обострении у ПСЖ .

Это уже даже не смешно. В самый ответственный отрезок сезона ПСЖ , в котором вроде бы все наконец-то наладилось, погружается в бездну новых проблем. И поражение в Дортмунде от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) даже не кажется главной из этих проблем. У парижан уже четкие трудности с психологией, причем на каком-то ментальном уровне, связанном с самим клубом даже, а не с его составляющими. Ведь под влияние попадают самые разные игроки, например, Мауро Икарди, который в Париже лишь с этого сезона.

В какой-то момент казалось, что аргентинец идеален для ПСЖ , а вопрос с тем, чтобы он остался после окончания срока аренды из «Интера», можно считать практически решенным. Играет регулярно, стабильно забивает, даже влился в авантюрную схему Томаса Тухеля с одновременным выходом на поле Икарди, Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Неймара. Да что там Икарди, даже к Неймару стало меняться отношение. Он вдруг принялся пахать, отрабатывать в обороне и стоически терпел любые удары по ногам и проблемы. Но вернулась Лига чемпионов, и карета ПСЖ мгновенно превратилась в тыкву.

Предпосылки возникли еще до матча в Дортмунде. Можно упомянуть не самый глубокий, но все же промелькнувший конфликт Мбаппе с Тухелем. Потом была вечеринка Неймара, его травма. А в матче, который предшествовал поездке в Германию, ПСЖ неожиданно сыграл вничью со скромным «Амьеном», причем со счетом 4:4, что явно свидетельствует о дисбалансе, если не в игре, то уж точно в психологическом состоянии команды. После матча уже не скрывал своего раздражения Неймар, который в этой игре участия не принимал. Бразилец заявил, что мог бы сыграть, но тренеры зачем-то перестраховались вопреки его воле. Снова запахло напряжением.

Встреча в Дортмунде же вскрыла еще один глубинный конфликт. Оказывается, и с Икарди не все так просто. Конечно, опыт игры аргентинца в «Интере» и так показывает, что Мауро тяжело назвать простым человеком. В Париже он это подтвердил. По непонятным причинам Икарди оказался на матч с «Боруссией» в запасе. И когда он узнал об этом перед игрой от Тухеля, как утверждают некоторые источники, его ярости не было предела. Он даже швырнул несколько стульев в раздевалке, после чего всем видом показывал свою обиду и не общался ни с кем на скамейке запасных, а также по дороге домой после поражения. Кстати, этим можно объяснить и то, что Икарди, будучи одним из лучших игроков ПСЖ , не был выпущен на поле Тухелем во втором тайме, когда ситуация требовала скорейшего решения. Тренер вообще словно растерялся и провел только одну замену, видимо, не очень понимая психологическое состояние тех, кто у него остался в запасе. А это уже тревожно.

И буквально через пару дней после такого неприятного поражения от «Боруссии» в социальных сетях появляются кадры с бурной вечеринки, которую закатили сразу несколько футболистов ПСЖ , отмечая дни рождения. Тут уже и в руководстве ПСЖ начали осознавать, что что-то неладно. Источники сообщают, что спортивный директор Леонардо провел экстренное собрание с командой, чтобы попытаться вправить мозги футболистам. А Томасу Тухелю пришлось отдуваться перед журналистами:

«Вы все можете быть уверены, что мы недовольны этим. Я лично очень удивлен. Мы договаривались с футболистами, все было обсуждено. Такие вещи должны оставаться только внутри».

Со стороны подобные действия игроков ПСЖ вообще могут выглядеть как подрывная деятельность, поскольку и так ясна напряженность в Париже по поводу Лиги чемпионов и отношения звезд к игре в целом. Но и это еще не все линии надрыва. В последнем матче чемпионата Франции ПСЖ принимал «Бордо» и снова показал, насколько психологически он нестабилен. Нет, парижане выиграли, но со счетом 4:3. Такие исходы могут только обнадеживать «Боруссию». Поскольку в игре ПСЖ все мгновенно рассыпается с точки зрения организованности и баланса. Можно представить, как Леонардо и президент Насер Аль-Хелаифи смотрят на это, но ничего не могут поделать, продолжая поддерживать хотя бы для вида Тухеля. А тому опять пришлось отдуваться. Потому что в конце матча не выдержали нервы у Неймара, которого несколько недель назад все принялись снова наперебой хвалить. Бразилец сорвался, жестко ответил фолом одному из игроков «Бордо» в самой концовке и схлопотал вторую желтую карточку. Все выглядело как нервный срыв. Неймар яростно поаплодировал судьям, умчался с поля и уехал со стадиона, проигнорировав чествования Эдинсона Кавани в честь 200-го его гола за ПСЖ . Тухелю опять пришлось объясняться:

«Я такого никогда не видел. Это было необоснованно, но он сорвался. Это же человек. С другой стороны, его первая желтая карточка была выдана ему несправедливо».