Самоуничтожающийся ПСЖ

В Париже снова проблемы. Пропал баланс, исчезла химия, начались нервные срывы. «Соккер.ру» - об очередном обострении у ПСЖ.
Это уже даже не смешно. В самый ответственный отрезок сезона ПСЖ, в котором вроде бы все наконец-то наладилось, погружается в бездну новых проблем. И поражение в Дортмунде от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) даже не кажется главной из этих проблем. У парижан уже четкие трудности с психологией, причем на каком-то ментальном уровне, связанном с самим клубом даже, а не с его составляющими. Ведь под влияние попадают самые разные игроки, например, Мауро Икарди, который в Париже лишь с этого сезона.
В какой-то момент казалось, что аргентинец идеален для ПСЖ, а вопрос с тем, чтобы он остался после окончания срока аренды из «Интера», можно считать практически решенным. Играет регулярно, стабильно забивает, даже влился в авантюрную схему Томаса Тухеля с одновременным выходом на поле Икарди, Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Неймара. Да что там Икарди, даже к Неймару стало меняться отношение. Он вдруг принялся пахать, отрабатывать в обороне и стоически терпел любые удары по ногам и проблемы. Но вернулась Лига чемпионов, и карета ПСЖ мгновенно превратилась в тыкву.
Предпосылки возникли еще до матча в Дортмунде. Можно упомянуть не самый глубокий, но все же промелькнувший конфликт Мбаппе с Тухелем. Потом была вечеринка Неймара, его травма. А в матче, который предшествовал поездке в Германию, ПСЖ неожиданно сыграл вничью со скромным «Амьеном», причем со счетом 4:4, что явно свидетельствует о дисбалансе, если не в игре, то уж точно в психологическом состоянии команды. После матча уже не скрывал своего раздражения Неймар, который в этой игре участия не принимал. Бразилец заявил, что мог бы сыграть, но тренеры зачем-то перестраховались вопреки его воле. Снова запахло напряжением.
Встреча в Дортмунде же вскрыла еще один глубинный конфликт. Оказывается, и с Икарди не все так просто. Конечно, опыт игры аргентинца в «Интере» и так показывает, что Мауро тяжело назвать простым человеком. В Париже он это подтвердил. По непонятным причинам Икарди оказался на матч с «Боруссией» в запасе. И когда он узнал об этом перед игрой от Тухеля, как утверждают некоторые источники, его ярости не было предела. Он даже швырнул несколько стульев в раздевалке, после чего всем видом показывал свою обиду и не общался ни с кем на скамейке запасных, а также по дороге домой после поражения. Кстати, этим можно объяснить и то, что Икарди, будучи одним из лучших игроков ПСЖ, не был выпущен на поле Тухелем во втором тайме, когда ситуация требовала скорейшего решения. Тренер вообще словно растерялся и провел только одну замену, видимо, не очень понимая психологическое состояние тех, кто у него остался в запасе. А это уже тревожно.
И буквально через пару дней после такого неприятного поражения от «Боруссии» в социальных сетях появляются кадры с бурной вечеринки, которую закатили сразу несколько футболистов ПСЖ, отмечая дни рождения. Тут уже и в руководстве ПСЖ начали осознавать, что что-то неладно. Источники сообщают, что спортивный директор Леонардо провел экстренное собрание с командой, чтобы попытаться вправить мозги футболистам. А Томасу Тухелю пришлось отдуваться перед журналистами:
«Вы все можете быть уверены, что мы недовольны этим. Я лично очень удивлен. Мы договаривались с футболистами, все было обсуждено. Такие вещи должны оставаться только внутри».
Со стороны подобные действия игроков ПСЖ вообще могут выглядеть как подрывная деятельность, поскольку и так ясна напряженность в Париже по поводу Лиги чемпионов и отношения звезд к игре в целом. Но и это еще не все линии надрыва. В последнем матче чемпионата Франции ПСЖ принимал «Бордо» и снова показал, насколько психологически он нестабилен. Нет, парижане выиграли, но со счетом 4:3. Такие исходы могут только обнадеживать «Боруссию». Поскольку в игре ПСЖ все мгновенно рассыпается с точки зрения организованности и баланса. Можно представить, как Леонардо и президент Насер Аль-Хелаифи смотрят на это, но ничего не могут поделать, продолжая поддерживать хотя бы для вида Тухеля. А тому опять пришлось отдуваться. Потому что в конце матча не выдержали нервы у Неймара, которого несколько недель назад все принялись снова наперебой хвалить. Бразилец сорвался, жестко ответил фолом одному из игроков «Бордо» в самой концовке и схлопотал вторую желтую карточку. Все выглядело как нервный срыв. Неймар яростно поаплодировал судьям, умчался с поля и уехал со стадиона, проигнорировав чествования Эдинсона Кавани в честь 200-го его гола за ПСЖ. Тухелю опять пришлось объясняться:
«Я такого никогда не видел. Это было необоснованно, но он сорвался. Это же человек. С другой стороны, его первая желтая карточка была выдана ему несправедливо».
Можно уже почти наверняка считать, что Неймар не отделается одним автоматическим матчем дисквалификации, но получит дополнительную за свое поведение уже после удаления – по отношению к судьям. И вот что мы видим в ПСЖ. К решающему отрезку команда звезд подошла с дисбалансом, с внутренними конфликтами по целому ряду линий: от более-менее скрытого с Мбаппе до достаточно явного с Икарди и Неймаром. А вдобавок еще и один из немногих по-настоящему стержневых игроков Тиаго Силва получил травму в игре с «Бордо». Предварительные данные говорят, что повреждение не слишком серьезное. Но все в совокупности наводит на мысль, что ПСЖ однажды кто-то проклял, и команда уже на каком-то метафизическом уровне самоуничтожается, когда надо, наоборот, мобилизовать силы для прорыва в Лиге чемпионов.
Шейхам нужно уже понять, что в фубол играют не имена. Выгнать к чёртовой матери всех Неймаров и прочих, кто играть не хочет, и собрать ребят, у которых глаза горят и которые хотят играть в футбол, а не на вечеринках тусоваться, да строить из себя мега-звёзд.
Шейхам нужно уже понять, что в фубол играют не имена. Выгнать к чёртовой матери всех Неймаров и прочих, кто играть не хочет, и собрать ребят, у которых глаза горят и которые хотят играть в футбол, а не на вечеринках тусоваться, да строить из себя мега-звёзд.