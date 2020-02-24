Клубы АПЛ против исключения «Ман Сити» из высшего дивизиона

Английские клубы считают, что руководство АПЛ должно наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил ФФП.
Некоторые клубы считают, что «горожане» получили слишком мягкое наказание от УЕФА. Напомним, что «Манчестер Сити» получил двухлетнюю дисквалификацию от еврокубков и штраф в размере 25 млн евро.
Все клубы АПЛ сходятся в том, что «горожане» породили инфляцию из-за высоких сумм на трансферы.
Однако клубы считают, что исключение «Ман Сити» из АПЛ превратит чемпионат в цирк и этого не нужно делать.
Иначе все эти "правила" - и есть настоящий цирк.
Иначе все эти "правила" - и есть настоящий цирк.