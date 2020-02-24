Клубы АПЛ против исключения «Ман Сити» из высшего дивизиона

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сегодня, 16:30

Английские клубы считают, что руководство АПЛ должно наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил ФФП .

Некоторые клубы считают, что «горожане» получили слишком мягкое наказание от УЕФА . Напомним, что «Манчестер Сити» получил двухлетнюю дисквалификацию от еврокубков и штраф в размере 25 млн евро.

Все клубы АПЛ сходятся в том, что «горожане» породили инфляцию из-за высоких сумм на трансферы.