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Клубы АПЛ против исключения «Ман Сити» из высшего дивизиона

сегодня, 16:30

Английские клубы считают, что руководство АПЛ должно наказать «Манчестер Сити» за нарушение правил ФФП.

Некоторые клубы считают, что «горожане» получили слишком мягкое наказание от УЕФА. Напомним, что «Манчестер Сити» получил двухлетнюю дисквалификацию от еврокубков и штраф в размере 25 млн евро.

Все клубы АПЛ сходятся в том, что «горожане» породили инфляцию из-за высоких сумм на трансферы.

Однако клубы считают, что исключение «Ман Сити» из АПЛ превратит чемпионат в цирк и этого не нужно делать.

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Все комментарии
Hoyar
Hoyar
сегодня в 18:07
Надеюсь МС избежит серьезного наказания, по мне достаточно было бы наказать на год, два запрета на трансферы, и то если докажут, ФФП по мне - это фарс придуманный чинухами футбольными.
ЮНВA
ЮНВA
сегодня в 17:47
Сити конечно не прав, но отбирать у него чемпионства и ссылать в низшие дивизионы не правильно. В отличие от ювентуса команда не играла в кабинетные игры.
VIPded
VIPded
сегодня в 17:30
Интересно на лысого физручеллу в пердиве поглядеть...)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:28
Преступник избежит ответственности.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Да ладно вам
сегодня в 17:00
Плюс на судей сколько ушло?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
сегодня в 16:59
Да ясень пень дело рук старого маразматика
Да ладно вам
Да ладно вам ответил заDOOMчивый
сегодня в 16:57
и ещё Барселона. А вот Ювентус - напротив, кроме Роналду и МдЛгт все достались бесплатно,да и получают соответственно.Поэтому равнение на Знамя Туринское.
Это заблуждение, что Ювентус ничего не тратит, а подписывает старых свободных агентов. Аллегри, будучи тренером Ювентуса, потратил около 700 миллионов на трансферы. Это больше, чем какой-либо другой тренер в одной отдельно взятой команде за всю историю футбола. Никто не потратил больше, ни Гвардиола, ни Моуриньо.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 16:57
А такое правило действительно есть? Если да, то нужно быстро решать. И действовать по букве закона.

Иначе все эти "правила" - и есть настоящий цирк.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 16:51
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 16:51
    Не думаю что мю против
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 16:45
    такое впечатление,что кому то очень влиятельному приглянулся клуб Мансура и вот он хочет отжать за бесценок. Поэтому не удивлюсь,если и в Лигу 1 отправят. Какой то европейский беспредел происходит. Лучше бы Розовый Манчестер купили и вывели в люди,чем топить нормальную команду.
    волгодон 2
    волгодон 2 ответил заDOOMчивый
    сегодня в 16:44
    и ещё Барселона. А вот Ювентус - напротив, кроме Роналду и МдЛгт все достались бесплатно,да и получают соответственно.Поэтому равнение на Знамя Туринское.
    Барселона не порождала. Барселона сейчас из клуба превращается в коммерческий проект.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил волгодон 2
    сегодня в 16:41
    инфляцию из-за высоких сумм на трансферы породил мадридский реал
    и ещё Барселона. А вот Ювентус - напротив, кроме Роналду и МдЛгт все достались бесплатно,да и получают соответственно.Поэтому равнение на Знамя Туринское.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 16:36
    Есть ещё вариант, ликвидировать клуб а недвижимость передать руководству АПЛ.
    h8you
    h8you
    сегодня в 16:35
    а сейчас там не цирк?)))один Оливерпуль что выделывает каждый матч
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 16:34
    инфляцию из-за высоких сумм на трансферы породил мадридский реал
    h8you
    h8you
    сегодня в 16:34
    а я за
    karnager
    karnager
    сегодня в 16:34
    Господин, Короновирус, теперь ваш выход!
    Nafnafik
    Nafnafik
    сегодня в 16:30
    А кто их спрашивать будет.
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