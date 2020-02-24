«Шахтер» выделит самолет для эвакуации украинцев из Китая

Помощник главного тренера «Шахтера» рассказал, что донецкий клуб готов выделить самолет для эвакуации из Китая украинцев в связи с коронавирусом:

Этим персонально занимается президент Украины Зеленский. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжелый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой. Мы одна страна и должны помогать друг другу.

«Шахтер» не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации все было хорошо, а «Шахтер» всегда будет готов помогать людям.

Самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов все будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи.