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«Шахтер» выделит самолет для эвакуации украинцев из Китая

сегодня, 12:26

Помощник главного тренера «Шахтера» Луиша Каштру Дарио Срна рассказал, что донецкий клуб готов выделить самолет для эвакуации из Китая украинцев в связи с коронавирусом:

Этим персонально занимается президент Украины Зеленский. Я знаю, что процесс очень долгий и тяжелый. Мы верим в то, что все будет хорошо. На сегодня самое главное – безопасность украинцев, которые находятся в другой стране. Чтобы они живые и здоровые прилетели домой. Мы одна страна и должны помогать друг другу.

«Шахтер» не первый раз показывает большое сердце, помогает людям, которым это нужно. Ситуация непростая. Повторюсь, Зеленский занимается тем, чтобы в этой ситуации все было хорошо, а «Шахтер» всегда будет готов помогать людям.

Самое важное – здоровье каждого украинца, который находится в Украине и за границей. Мы надеемся, что в конце концов все будет хорошо, люди прилетят живыми и здоровыми, снова будут улыбаться и обнимут свои семьи.

В Италии из-за коронавируса могут перенести все футбольные матчи на этой неделе.

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beefs
beefs
сегодня в 13:47
неужели Ахметов сам догадался или подсказали, но все равно уважуха...
3ton
3ton
сегодня в 13:40
Пока Шахтер помогает своей стране ,Зенит выбивает деньги с клуба , который прекратил свое существование )))
LOpp
LOpp
сегодня в 13:19
    Doktor S
    Doktor S
    сегодня в 13:08
    Украинцы, очевидно, от услуг Шахтера откажутся.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 12:58
    Глядя на то, как "тепло и радушно" встретили на Украине тех, кого уже вывезли из Китая мало кто из украинцев, находящихся ещё в Китае, решиться покинуть Поднебесную.
    post-navigator
    post-navigator ответил волгодон 2
    сегодня в 12:53
    плановый завоз вируса) если можно так шутить конечно
    Сейчас всё можно. Шути на все деньги.
    Пока шутиха не прилетела.
    А когда прилетит - уже будет всё равно.
    Главное, чтобы сейчас уже в пути не была.
    post-navigator
    post-navigator
    сегодня в 12:51
    НАТО выделит экадрилью штурмовиков для эвакуации украинцев из европи.
    Безвиз решает, потому что виз не понадобится!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 12:36
    плановый завоз вируса)
    если можно так шутить конечно
    Comench
    Comench
    сегодня в 12:28
    Легче в Китае умереть от вируса, чем дома тебя живьем спалят.
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