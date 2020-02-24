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«Альмерия» собирается уволить Гути с поста главного тренера команды

сегодня, 15:56

По информации испанских СМИ, «Альмерия» всерьез рассматривает вариант с отставкой главного тренера Хосе Марии Гутьерреса, более известного как Гути.

Причиной для такого решения являются плохие результаты команды в пяти последних матчах. Из 15 максимальных очков подопечные Гути набрали лишь 2. Столь плохие результаты опустили команду на третью строчку таблицы Сегунды, что ставит под угрозу выход команды в высший дивизион Испании.

Также сообщается, что занять место Гути может его помощник Хесус Муньос.

Напомним, что Гутьеррес возглавил «Альмерию» в ноябре прошлого года. Перед экс-игроком «Реала» стоит задача вывести команду в Примеру.

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